باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسایی در جلسه مشترک راهنمایان گردشگری با مسئولین حرم حضرت احمد بن موسی (ع) و مدیران گردشگری استان با بیان این که هیچ جای ایران نمونهای برای حرم شاهچراغ (ع) وجود ندارد و این حرم مطهر، بسیار با زندگی عامه مردم عجین شده است، اظهار کرد: حرم شاهچراغ (ع) در شهر شیراز مانند نقطه پرگار است و شهر حول آن تعریف شده است.
او ادامه داد: در ذهن و زبان مردم شیراز، فارس و جنوب کشور حرم شاهچراغ (ع) جایگاه ویژهای دارد و این حرم با عاشقانههای مردم در هم آمیخته است و از این لحاظ هیچ نمونهای ندارد.
معاون هماهنگی و امور گردشگری و زیارت استانداری فارس مجموعه حرم شاهچراغ (ع) را حاصل انباشت قرنها خردورزی، خردمندی و ارادت مردم و حکام فارس به آستان مقدس اهل بیت (ع) دانست و افزود: آثار هنری که توسط هنرمندان در دورههای مختلف با نیت وقف در حرم تولید شده گنجینه ارزشمندی است که برای گردشگران جذابیت بسیاری دارد و میتواند نمایانگر علاقه قلبی و واقعی مردم به این حرم مطهر باشد.
پارسایی با اشاره به این که نسخ خطی، قرآنهای بسیار ارزشمند خطاطان نامی و اشعار شاعران در جای جای حرم شاهچراغ (ع) میراث ارزشمدی است که میتواند گردشگران را به خود جلب کند، اظهار کرد: مجموعه حرم مطهر احمد بن موسی (ع) در حوزه معماری به نوعی عصاره سنتهای تاریخ معماری فارس و جنوب کشور محسوب میشود که از جنبههای مختلف قابل ملاحظه است.
او یکی از شاخصترین ویژگیهای معماری حرم شاهچراغ (ع) را استفاده از تکنیک منحصربهفرد غنچه گلی در حرم شاهچراغ (ع)، حرم سیدمیرمحمد، حرم سیدعلاءالدین حسین و حرم علی بن حمزه دانست و گفت: قبل از روش غنچه کلی، گنبد سروک را در شیراز داشتهایم که آخرین نمونه آن گنبد سابق حرم سیدمیرمحمد بوده است. با توجه به زلزله خیز بودن شیراز، استفاده از گنبد غنچه گلی، ابتکاری بسیار جسورانه محسوب میشود و بهره گیری از این روش به عنوان عصاره هنر و مهندسی معماران شیراز، در حرم مطهر شاهچراغ (ع) متجلی است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ابتکار ساخت گنبد در جهان را متعلق به فارسیها و از بناهایی مانند قلعه دختر و آتشکده فیروزآباد دانست و با بیان این که این سنت همچنان تداوم یافته است، ادامه داد: سنت ساخت گنبد در خانواده فصحتی در شیراز جریان دارد و در هیچ نقطهای جز جغرافیای فرهنگی فارس، شاهد این نمونهها نیستیم.
پارسایی وجود کاشی جسمی را منحصر به حرم شاهچراغ (ع) دانست و با اشاره به این که از جمله دیگر جلوههای هنری در حرم شاهچراغ (ع)، کاشی کاری و به ویژه کاشی گره است، تاکید کرد: شاهکار کاشی گره در هشتیهای ورودی حرم شاهچراغ (ع) وجود دارد که حدود چهل سال قبل توسط استاد فتح الله عدل آسا ساخته شده است.
او منبر یکپارچه با سنگ مرمر در شبستان بالاسر حرم شاهچراغ (ع) اثر استاد عبدالعلی پرنا را یکی از آثار هنری برجسته در حرم شاهچراغ (ع) دانست و گفت: این منبر که از سنگ یکپارچه مرمر تراشیده شده نسبت به به منبر مسجد وکیل که در زمان کریم خان زند ساخته شده است از لحاظ انتخاب نوع سنگ و حجاری برتری دارد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس آئینه کاریهای استاد زین العابدین در ورودی مجموعه حرم شاهچراغ (ع) و کارهای چوبی در سقف ایوان ورودی حرم را بی نظیر دانست و افزود: مجموعه اشعار شاعران شیرازی مانند وقار، حکیم، داروی، فرصت الدوله، یزدانی و توحید که در طول تاریخ و به ویژه در دورههای زند و قاجار سرودهاند و به صورت کتیبه در جای جای حرم شاهچراغ (ع) تعبیه شده است، بسیار خواندنی و دیدنی و بخشی از انباشت هنری موجود در مجموعه حرم به شمار میروند.
او، آثار خوشنویسان برتر فارس در قرنهای متمادی در حرم شاهچراغ (ع) را از دیگر آثار ارزشمند موجود در این مجموعه دانست و گفت: این خوشنویسان مانند خاندان اشرف الکتاب یزدی و اشرف الکتاب ارسنجانی، فضائلی و استاد محمد نعمتی و استاد چیزفهم در دوره معاصر، به نیت تقرب به حضرت احمد بن موسی (ع) و بهره مندی از شفاعت ایشان نذر کرده و آثار خود را تقدیم کردهاند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تاکید کرد: آشنایی با سنت نذر هنری به این معنا که هنرمندان رشتههای مختلف، اوج خلاقیت و سلیقه خود را در حرم شاهچراغ (ع) به کار میگیرند و بانیهایی از مناطق مختلف از تولید اثر هنری حمایت میکنند برای گردشگران بسیار جذاب است و باید بدانند که این سنت، قصه تمام شدهای در تاریخ نیست و همچنان تداوم دارد.
پارسایی شیراز را کانون تولید هنری و آموزش هنرمندان کل منطقه دانست و ادامه داد: حرمهای مطهر عتبات عالیات مانند حرم امیرالمومین (ع)، حرم امام حسین (ع) و حرم کاظمین (ع) در تمام تاریخ، محل بروز هنر هنرمندان فارس بودهاند و اگرچه در چند سالهای اخیر، هنرمندان سایر مناطق ایران نیز در این موضوع مشارکت دارند، اما هنرمندان فارسی و شیرازی به عنوان صاحبان مکتب هنری، عمده آثار هنری در سرزمین عراق را خلق کردهاند.
منبع: استانداری فارس