مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اعزام ۴۰ خادم امامزادگان استان به کربلا در قالب طرح زائران حرم حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از اعزام ۴۰ خادم امامزادگان استان به کربلا در قالب طرح زائران حرم حسینی خبر داد و گفت: این زائرین در راستای اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش راهی عتبات عالیات شدند.
او افزود: هشتمین دوره طرح اعزام زائران به عتبات عالیات با عنوان طرح حرم حسینی در استان اجرا شد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی گفت: در قالب طرح زائران حرم حسینی ۴۰ خادم بقاع متبرکه مازندران طی آیینی در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری به سفر معنوی عتبات عالیات اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افزود: این زائرین روز جمعه به برکت موقوفات عازم کربلای معلی شدند.
حیدری ادامه داد: هماهنگیهای لازم با شرکت شمسا برای اعزام زائران و اجرای برنامهها داخل عراق انجام شده است.
او گفت: این برنامه یکی از طرحهای ویژه اجتماعی سازمان اوقاف است که بر اساس اجرای نیات واقفان در حوزه اعزام زائر اجرا میشود.