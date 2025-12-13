تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با خیبر در هفته چهاردهم لیگ برتر چند بازیکن خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر، روز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف تیم خیبر خواهد رفت. آبی‌پوشان پایتخت که با یک بازی کمتر و ۲۱ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارند، با کسب سه امتیاز این مسابقه می‌توانند شانس خود برای رسیدن به صدر جدول را حفظ کنند.

مهران احمدی، هافبک استقلال که در دربی ۱۰۶ غایب بود، هنوز به آمادگی کامل نرسیده و احتمال حضور او در دیدار برابر خیبر پایین است. کادر فنی استقلال امیدوار است این بازیکن بتواند برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده شود.

سامان فلاح، مدافع این تیم که در دیدار با ملوان مصدوم شده بود، در بازی مقابل خیبر در دسترس نخواهد بود. همچنین عارف آقاسی دیگر مدافع استقلال هنوز به تمرینات تیم بازنگشته و زمان بازگشت او نامشخص است.

با این شرایط، تا امروز شنبه ۲۲ آذر، استقلال حداقل سه بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های کادر فنی این تیم را در دیدار حساس مقابل خیبر تحت تأثیر قرار دهد.