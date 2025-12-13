باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ امیر جاهدی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در امور اقشار با قدردانی از برگزارکنندگان گفت: این رویداد حاصل تلاش هیئت اندیشه‌ورز بسیج مهندسین عمران و معماری فارس است که با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری شیراز، اداره‌کل راه و شهرسازی و حمایت مسئولان استان شکل گرفته است.

او با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی برای تقویت نقش زنان در عرصه‌های تخصصی تأکید کرد.

زنان ستون‌های اثرگذار در تاریخ، دین و صنعت ایران هستند

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به پیشینه درخشان نقش زنان در جامعه ایرانی و اسلامی اظهار داشت: حضور برجسته بانوان در کشور ما ریشه در تاریخ ملی و تمدنی و همچنین در آموزه‌های دینی دارد.

او افزود: بررسی آثار تاریخی، چون تخت‌جمشید نشان می‌دهد که بسیاری از مهندسان و سرکارگران فعال در ساخت آن، زنان بوده‌اند؛ افتخاری بزرگ برای تاریخ ایران.

مجرب با اشاره به جایگاه بانوان بزرگ اسلام همچون حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) گفت: این الگو‌های معنوی نشان می‌دهند که زن در جامعه نقشی فعال، مؤثر و الهام‌بخش دارد.

مدیرکل صمت فارس ادامه داد: در اداره‌کل ما، نیمی از مهندسان حوزه صنعت و معدن بانوان هستند و بخشی از مدیریت‌های کلیدی نیز بر عهده آنان است؛ از جمله مدیر مالی، مدیر برنامه‌ریزی، مدیر پاسخگویی و معاون پژوهشی. تجربه نشان داده است که هر زمان کاری دقیق، خلاقانه و بدون حاشیه لازم باشد، آن را به بانوان می‌سپارم، زیرا آنان در محیط کار مسئولیت‌پذیر، منظم و ایده‌پرداز هستند.

او همچنین با تقدیر از دکتر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، به دلیل تشکیل کارگروه‌های تخصصی و شبکه‌سازی حرفه‌ای میان بانوان متخصص صنعت و معدن، گفت: این فعالیت‌ها زمینه‌ساز رشد شبکه‌های حرفه‌ای بانوان و ارتقای بهره‌وری است.

مجرب در ادامه از خانم مهندس آذری به‌عنوان یکی از افتخارات جامعه معدن‌کاران استان یاد کرد و افزود: ایشان با ارائه ایده‌های نوآورانه در حوزه بهره‌برداری و بهره‌وری معادن، نقش مؤثری در پیشبرد اقتصاد معدن استان ایفا کرده‌اند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت حضور بانوان موفق در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده فعالیت‌های بانوان در حوزه‌های گوناگون، جای یک شبکه ویژه بانوان در رسانه ملی خالی است و باید به‌عنوان مطالبه‌ای جدی در سطح کشور و استان مطرح شود.

درخشش بانوان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی

سیده خُمسا اسبقیان، پژوهشگر دکتری مهندسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حضور در این رویداد ملی را افتخاری بزرگ دانست و گفت: من به‌عنوان نخستین دختر ایرانی، چهار دوره متوالی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جوانان شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بوده‌ام؛ این دستاورد متعلق به همه زنان مهندس کشور است.

او با اشاره به چالش‌های تغییرات اقلیمی و خشکسالی در ایران افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دانش مهندسی برای کاهش آثار این پدیده‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اسبقیان تأکید کرد: ایران در حوزه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تحقیقات ارزشمندی دارد که می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های جهانی نقش‌آفرین باشد.

خمسا همچنین به دستاورد پژوهشی خود در اجلاس جهانی باکو اشاره کرد و گفت: سال گذشته موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه وزیر محیط‌زیست و وزیر ورزش و جوانان آذربایجان شدم. محور پژوهش من بررسی آخرین دستاورد‌های مهندسی اقلیم و تبادل تجربیات جهانی در زمینه راهکار‌های مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی بود.

رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» با حضور جمعی از زنان فعال در حوزه‌های صنعت، عمران، شهرسازی و محیط‌زیست در شیراز آغاز شد.

این گردهمایی با هدف ارتقای جایگاه زنان مهندس در مسیر توسعه پایدار کشور و تبادل تجربه‌های تخصصی برگزار شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در عرصه مهندسی بانوان شناخته می‌شود.

رویداد ملی «مهنا» در شیراز نمادی از توان علمی، مدیریتی و اخلاقی بانوان مهندس ایرانی است؛ رویدادی که نه‌تنها زمینه هم‌افزایی دانش و تخصص زنان در حوزه مهندسی را فراهم می‌کند، بلکه گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، دیپلماسی علمی و ارتقای جایگاه زن ایرانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.