سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو اعلام کرد: استاندارد‌های مربوط به واردات برنج و وضعیت آرسنیک این محصول به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حمیدرضا اینانلو سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو گفت: در جلسه میان یچیت بونسود، سفیر تایلند در ایران علاوه بر تشریح الزامات کیفی برنج وارداتی و روش‌های پایش سطح آرسنیک، بر اهمیت پایبندی کامل محصولات وارداتی به استاندارد‌های فنی و سختگیرانه ایران تأکید شد؛ استاندارد‌هایی که در برخی موارد از جمله کنترل آرسنیک سختگیرانه‌تر از کدکس است. در این نشست همچنین درباره راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع تجاری میان دو کشور گفت‌و‌گو شد.

او افزود: یکی از نکات مورد توافق دو طرف، ضرورت شفافیت هرچه بیشتر در فرآیند واردات و تقویت نظارت‌های فنی بود.

وی با اشاره به پیشنهاد‌های عملی مطرح شده در این جلسه گفت: برقراری ارتباط مستقیم و آنلاین میان نهاد‌های نظارتی دو کشور و نیز اعزام هیأت فنی ایرانی برای بازدید از مزارع، مراکز فرآوری و آزمایشگاه‌های تایلند از جمله مواردی بود که مطرح شد و با استقبال طرف تایلندی روبه‌رو گردید.

به گفته او، این اقدامات می‌تواند ابهامات فنی را کاهش داده و زمینه هماهنگی بیشتر را فراهم کند.

اینانلو توضیح داد: هیأت پنج نفره سفارت تایلند شامل سفیر، مستشار، رایزن بازرگانی و دو معاون رایزن بازرگانی در این دیدار حضور داشتند. از سوی سازمان غذا و دارو نیز مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد‌های صنایع غذایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و تدوین مقررات واردات کالا و کارشناس دفتر ارزیابی کیفیت شرکت کردند.

سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو افزود: این جلسه بستری برای ارتقای اطمینان از سلامت محصولات وارداتی و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از آلودگی ایجاد کرد.

او تاکید کرد: هم‌افزایی در حوزه استاندارد‌ها و استمرار تعاملات کارشناسی، مسیر واردات کالا‌های اساسی را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و به تقویت همکاری‌های فنی میان تهران و بانکوک کمک خواهد کرد.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، واردات برنج ، برنج تایلندی
