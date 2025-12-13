مهلت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ فردا پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی؛ فرصت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شده بود، فردا یکشنبه ۲۳ آذر ماه پایان می‌یابد. واجدین شرایط می‌توانند در فرصت باقی مانده نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴، ۱۲ آذر ماه اعلام شد.

مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ نیز ۲۹ آذر تا ۲۵ دی ماه برگزار می‌شود و جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام  این مرکز، تعداد ۹ هزار و ۷۶۸ داوطلب در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت شرکت کرده‌اند.

پذیرش دانشجو بر اساس نمرات آزمون کتبی و مصاحبه است. بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی انجام می‌پذیرد.

برچسب ها: انتخاب رشته ، آموزش پزشکی ، آزمون دکتری تخصصی
خبرهای مرتبط
رقابت ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی برگزار شد
رقابت ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری علوم پزشکی ۱۴۰۴؛ اعلام زمان توزیع کارت
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بهره برداری پروژه خورشیدی ۶ مگاواتی مدارس تهران تا دهه فجر
ثروت اصلی کشور نیروی انسانی خلاق است
روایتی از عمره دانشجویی؛ از تجربه‌ای شیرین تا الهام‌بخشی در تحقیقات
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد
مشارکت معلمان در پژوهش باید به ۳۰ درصد برسد
کاظمی: کاهش تنوع مدارس و سیاست‌گذاری علمی در دستور کار است
آخرین اخبار
کاظمی: کاهش تنوع مدارس و سیاست‌گذاری علمی در دستور کار است
امشب، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون ارشد
مشارکت معلمان در پژوهش باید به ۳۰ درصد برسد
ثروت اصلی کشور نیروی انسانی خلاق است
روایتی از عمره دانشجویی؛ از تجربه‌ای شیرین تا الهام‌بخشی در تحقیقات
بهره برداری پروژه خورشیدی ۶ مگاواتی مدارس تهران تا دهه فجر
خدمات و ظرفیت‌های جانبی شاد با اولویت مدارس روستایی و مناطق کم برخوردار اختصاص یابد
مزایای رژیم‌های غذایی گیاهی برای کودکان
رقیب جدید چینی برای ChatGPT
آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در کشور اعلام شد/ نتایج آزمایش کووید کمتر از یک درصد
روزنه‌ای از امید برای درمان بیماران مبتلا به کم خونی از طریق یک شیوه بحث برانگیز قبلی
کشف یک عامل کلیدی در تغییرات اقلیمی زمین طی میلیون‌ها سال
اجرای سند تحول آموزش و پرورش با چالش‌هایی مواجه بوده است
بازگشت ZTE به بازار تبلت
کمبود ۱۸۰۰ نیروی کار درمان و گفتار درمان
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
ویوو به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد