باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی؛ فرصت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تمدید شده بود، فردا یکشنبه ۲۳ آذر ماه پایان می‌یابد. واجدین شرایط می‌توانند در فرصت باقی مانده نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

کارنامه و نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴، ۱۲ آذر ماه اعلام شد.

مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۱۴۰۴ نیز ۲۹ آذر تا ۲۵ دی ماه برگزار می‌شود و جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام این مرکز، تعداد ۹ هزار و ۷۶۸ داوطلب در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت شرکت کرده‌اند.

پذیرش دانشجو بر اساس نمرات آزمون کتبی و مصاحبه است. بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی انجام می‌پذیرد.