معاون اول قوه قضاییه گفت: جامعه‌ای که می‌خواهد به تکامل برسد، آحاد جامعه اعم از زن و مرد باید هر اقدامی را توام با حیا انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام حمزه خلیلی در چهارمین گردهمایی پاسداشت مقام بانوان با عنوان «سرمشق فاطمی»، درباره کرامت مادرانه، گفت: باید دید آیا در قوانین کرامت مادرانه در نظر گرفته شده است. انسان‌ها دارای کرامت، عزت و شرافت هستند و هیچ فرقی میان انسان‌ها اعم از زن و مرد، با هر نوع مذهب یا قومیت تفاوتی ندارد چراکه انسان به ماهو انسان دارای کرامت است و این عزت را خداوند به انسان‌ها عطا فرموده و هیچ کسی نمی‌تواند به انسانیت تعدی کند و باید بکوشیم به کرامت عمومی تعرض و تعدی نشود.

خلیلی ادامه داد: کسی که با تقواتر باشد و فاصله خود را با خداوند کم کرده است، عزیزتر و کریم‌تر است و جایگاه کرامتی بزرگی دارد و در غیراین صورت همه در کرامت مساوی هستند و باید این کرامت را پاس بداریم.

وی مادری را امر مقدسی برشمرد و کانون خانواده را مأمن آسایش و آرامش دانست و گفت: در این زیست اجتماعی که پر از التهاب است، وقتی می‌گوییم به دنبال آرامش هستیم با ذکر خدا آرام می‌گیریم و وقتی زن جزو صفات خداوند شد، دامن او پر از محبت و آرامش است لذا اگر آرامش می‌خواهیم به دامن مادر پناه می‌بریم همانگونه که به خداوند پناه می‌بریم و این وجود مادرانه است که برای او حقوق ایجاد کره است.

خلیلی با بیان اینکه همه انسان‌ها برای نزدیک شدن به خداوند باید حیا داشته باشند، اظهار کرد: اگر به دنبال فضیلتی هستیم که فاطمه زهرا (س) به دنبال آن بود، حیا باید در زندگی جاری و ساری باشد و حیا مختص بانوان نیست بلکه مردان نیز باید با حیا باشند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد به تکامل برسد، آحاد جامعه اعم از زن و مرد باید هر اقدامی را توام با حیا انجام دهند.

وی درباره حجاب گفت: اگر حجاب حیا بود، استثنا نمی‌خورد. سالخوردگان، کنیزان و پیروان ادیان الهی الزامی ندارند و در این حجاب استثنا می‌بینیم، اما در هیچ کجای قرآن استثنایی برای رعایت حیا وجود ندارد. درسی که از حضرت زهرا (س) می‌آموزیم فضایل و ارزش‌هایی است که انسان را به خداوند نزدیک می‌کند.

بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر