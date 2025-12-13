صادقی بر ضرورت رفع سریع ایرادات سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» و توسعه‌ی خدمات آن برای رقابت مؤثر با سایر اپلیکیشن‌ها تأکید کرد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - گلایه شهروندان از عملکرد سامانه شهرزاد روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. سامانه‌ای که در پایتخت جایگزین «تهران من» شد و قرار بود مسیر ارائه خدمات شهرداری به مردم را هموار کند، اکنون خود به یکی از مشکلات شهروندان تبدیل شده است. 

یکی از تازه‌ترین خدمات افزوده‌شده به شهرزاد، «تاکسی اینترنتی» است، اما با گذشت بیش از چهار ماه از رونمایی این بخش، هنوز امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم نشده است. 

آقای میرزایی، یکی از ساکنان شرق تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر بار که برای گرفتن تاکسی وارد سامانه شهرزاد می‌شوم، موفق به دریافت تاکسی نمی‌شوم و برنامه فقط در مرحله جست‌و‌جو باقی می‌ماند.

گلایه‌ها از نقص عملکرد، تنها محدود به بخش تاکسی اینترنتی نیست و کاربران از سایر خدمات این سامانه نیز ناراضی‌اند. 

احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» گفت: ضرورت دارد تاکسیران‌ها از بستری استفاده کنند که به‌صورت اینترنتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ موضوعی که از تأکیدات شورای ششم شهر تهران است. 

وی افزود: در ابتدای مسیر، یک سامانه و ساختار جدید ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد و تذکر بنده در مورد این ایرادات است تا شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام کند.

صادقی با اشاره به اهمیت رقابت سالم میان سامانه شهرزاد و سایر اپلیکیشن‌های مشابه گفت: باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که تاکسیرانان رغبت کنند عضو این سامانه شوند و شهروندان نیز با قیمت مناسب‌تر و خدمات باکیفیت‌تر از آن استفاده کنند. تحقق این هدف نیازمند رفع مشکلات زیرساختی و انجام تبلیغات مؤثر است تا شهروندان با شهرزاد آشنا شوند.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در کمیته هوشمندسازی شورا با حضور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و شرکت تجارت الکترونیک متولی این طرح خبر داد و گفت: در این جلسه شش مورد از موضوعات مرتبط بررسی و مصوباتی جهت پیگیری ابلاغ شد.

صادقی در پایان با تأکید بر لزوم توسعه تاکسی‌های برقی در سامانه شهرزاد تصریح کرد: وجود تاکسی‌های برقی می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای این سامانه عمل کند. تاکسی‌های برقی از کیفیت بالاتر، خدمات بهتر و نقش مؤثر در کاهش آلودگی هوا برخوردارند، از این‌رو باید هرچه سریع‌تر زمینه فعالیت آنها در بستر این سامانه فراهم شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهرزاد ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
هوای تهران در وضعیت مطلوب
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اخطار نهایی امانی به شهرداری؛
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
همه تاکسیا باید برقی یا هیبرید یا توربو باشن
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
میرزا
۱۳:۲۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
واقعا نرم افزار چرت و سنگین هست ..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
بجای رفع ایرادتاکسی , شهردار را عوض بشه بهتر نیست؟
۰
۱
پاسخ دادن
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
هوای تهران در وضعیت مطلوب
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
آخرین اخبار
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید/ افزودن دیون به کد ملی راننده قبلی
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
هوای تهران در وضعیت مطلوب
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
جهانگیر: انس با قرآن و نقش زنان کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی است
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ضرورت رزرو طرح ترافیک در صورت انجام سفر‌های ضروری
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
ارزبری قابل توجه از کشور در بحث فرآوری بافت
مقاوم‌سازی ۲۲ پل در پایتخت در چهار سال اخیر
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
تداوم عملیات هلال‌احمر در ۱۸ استان/ رهاسازی بیش از هزار خودرو از برف و کولاک
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر