باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - گلایه شهروندان از عملکرد سامانه شهرزاد روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. سامانه‌ای که در پایتخت جایگزین «تهران من» شد و قرار بود مسیر ارائه خدمات شهرداری به مردم را هموار کند، اکنون خود به یکی از مشکلات شهروندان تبدیل شده است.

یکی از تازه‌ترین خدمات افزوده‌شده به شهرزاد، «تاکسی اینترنتی» است، اما با گذشت بیش از چهار ماه از رونمایی این بخش، هنوز امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم نشده است.

آقای میرزایی، یکی از ساکنان شرق تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر بار که برای گرفتن تاکسی وارد سامانه شهرزاد می‌شوم، موفق به دریافت تاکسی نمی‌شوم و برنامه فقط در مرحله جست‌و‌جو باقی می‌ماند.

گلایه‌ها از نقص عملکرد، تنها محدود به بخش تاکسی اینترنتی نیست و کاربران از سایر خدمات این سامانه نیز ناراضی‌اند.

احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» گفت: ضرورت دارد تاکسیران‌ها از بستری استفاده کنند که به‌صورت اینترنتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ موضوعی که از تأکیدات شورای ششم شهر تهران است.

وی افزود: در ابتدای مسیر، یک سامانه و ساختار جدید ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد و تذکر بنده در مورد این ایرادات است تا شهرداری هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آنها اقدام کند.

صادقی با اشاره به اهمیت رقابت سالم میان سامانه شهرزاد و سایر اپلیکیشن‌های مشابه گفت: باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که تاکسیرانان رغبت کنند عضو این سامانه شوند و شهروندان نیز با قیمت مناسب‌تر و خدمات باکیفیت‌تر از آن استفاده کنند. تحقق این هدف نیازمند رفع مشکلات زیرساختی و انجام تبلیغات مؤثر است تا شهروندان با شهرزاد آشنا شوند.

وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در کمیته هوشمندسازی شورا با حضور مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و شرکت تجارت الکترونیک متولی این طرح خبر داد و گفت: در این جلسه شش مورد از موضوعات مرتبط بررسی و مصوباتی جهت پیگیری ابلاغ شد.

صادقی در پایان با تأکید بر لزوم توسعه تاکسی‌های برقی در سامانه شهرزاد تصریح کرد: وجود تاکسی‌های برقی می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای این سامانه عمل کند. تاکسی‌های برقی از کیفیت بالاتر، خدمات بهتر و نقش مؤثر در کاهش آلودگی هوا برخوردارند، از این‌رو باید هرچه سریع‌تر زمینه فعالیت آنها در بستر این سامانه فراهم شود.