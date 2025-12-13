کامران فانی، ادیب، مترجم، کتاب‌شناس و فهرست‌نویس برجسته کشورمان در ۸۱ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فانی در ۸۱ سالگی درگذشت. عارف خرمشاهی (پس بهاءالدین خرمشاهی) با اعلام این خبر گفت: این چهره پیشکسوت فرهنگی ساعتی پیش (در روز شنبه، ۲۲ آذر) در بیمارستان سینا از دنیا رفت.

کامران فانی، ادیب، مترجم، کتاب‌شناس و فهرست‌نویس برجسته، در سرای سالمندانی در کرج نگهداری می‌شد که با رسانه‌ای شدن آن، برای بررسی وضعیت سلامتی به بیمارستان انتقال یافت و در ادامه با همراهی چند نهاد فرهنگی به خانه سالمندانی در تهران رفت. این اواخر هم در بیمارستان بستری بود و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود او کرد.

کامران فانی متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۳ در قزوین‌ بود که مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری‌ داشت. او در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی همزمان عضو هیئت علمی کتابخانه ملی و مدتی هم سرپرست بخش ایران‌شناسی این سازمان بود.

برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوان‌های موضوعی فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونتر گراس (ترجمه).

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد،نامش جاودان....چه انسانهای با ارزشی زیر خاک رفته اند....
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خداوند متعال رحمتش کنه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتشون کنه
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خداوند رحمتش کند وهمچنین صبوری برای خانواده محترم به امیدحق
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
خدارحمتش کنه
۰
۱۰
پاسخ دادن
