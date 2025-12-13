رهبر کره شمالی، در مراسم استقبال رسمی از یک واحد مهندسی ارتش که پس از انجام مأموریت در منطقه کورسک روسیه بازگشته بود، شرکت کرد و به ۹ سرباز کشته شده لقب «قهرمان» اعطا نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، در مراسم استقبال از یک واحد مهندسی ارتش که پس از انجام مأموریت در روسیه به کشور بازگشته بود، شرکت کرد.

کیم در سخنرانی خود که توسط خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر شد، از افسران و سربازان هنگ ۵۲۸ مهندسی ارتش خلق کره (KPA) به دلیل رفتار «قهرمانانه» و «قهرمانی جمعی» در اجرای دستورات حزب حاکم کارگران کره در طول یک اعزام ۱۲۰ روزه خارج از کشور تقدیر کرد و به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد.

فیلم‌های منتشرشده توسط کره شمالی، سربازان یونیفورم‌پوش را در حال پیاده شدن از هواپیما، کیم را در حال در آغوش گرفتن سربازی بر روی صندلی چرخدار و جمع شدن سربازان و مقامات برای استقبال از نیرو‌ها نشان می‌داد.

KCNA اعلام کرد که این واحد در اوایل ماه اوت اعزام شده و در طول جنگ مسکو با اوکراین، وظایف رزمی و مهندسی را در منطقه کورسک روسیه انجام داده است.

کیم گفت که ۹ سرباز در طول این مأموریت کشته شده‌اند که مرگ آنها را «ضرری جانگداز» توصیف کرد و اعلام کرد که به این هنگ نشان آزادی و استقلال اهدا خواهد شد. KCNA افزود که به این ۹ سرباز کشته‌شده، عنوان قهرمان جمهوری دموکراتیک خلق کره همراه با سایر افتخارات دولتی اعطا شده است.

بر اساس این گزارش، مراسم استقبال روز جمعه در پیونگیانگ برگزار شد و مقامات ارشد نظامی، رهبران حزب حاکم، خانواده‌های سربازان و جمعیت زیادی در آن حضور داشتند.

کره شمالی به صورت عمومی از نیرو‌های خود که در جنگ اوکراین برای روسیه جنگیده‌اند، تقدیر می‌کند.

منبع: الجزیره