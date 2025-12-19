نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: با توجه به شرایط تولید و ذخایر در سردخانه ها، کمبودی در عرضه میوه شب یلدا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: طی روزهای اخیر شاهد بهبود بازار گوجه فرنگی روبرو بودیم و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

به گفته وی، میوه های پرتقاضای شب یلدا همچون انار، خرمالو و هندوانه به میزان کافی تولید شده است که براین اساس انتظار می رود شب یلدا بهانه ای برای جمع شدن دور یکدیگر باشد.

شادلو با بیان اینکه مشکلی در تولید میوه های شب یلدا نداریم، افزود: هندوانه در این فصل تنها برداشت می شود که از هم اکنون هندوانه های تولیدی به بازار رسیده است. در خصوص انار و خرمالو وضعیت بازار و تولید مطلوب است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به نوسانات بازار میوه شب یلدا بیان کرد: همه ساله برخی مغازه داران برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به گرانفروشی می کنند که با تشدید نظارت ها باید جلوی این امر گرفته شود.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه شب یلدا نداریم، گفت: با توجه به شرایط تولید و عرضه، نوسانات قیمت معنا ندارد و از مغازه داران انتظار می رود در این ایام بدنبال گرانفروشی نباشند چراکه  با فراوانی شرایط عرضه امیدواریم، وضعیت بازار پایدار باشد.

