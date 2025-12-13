باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه ایران‌ساخت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت همزمان با ششمین دوره نمایشگاه پژوهش و فناوری برگزار شده و این هم‌زمانی نشان‌دهنده پیوند مکمل میان پژوهش دانشگاهی و تولید تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته است؛ مسیری که از دانشگاه آغاز می‌شود و به ساخت و تجاری‌سازی می‌رسد.

وی با تشریح حمایت‌های معاونت علمی از خرید تجهیزات آزمایشگاهی توضیح داد: امسال حمایت‌ها بر اساس سطح فناوری محصولات تعریف شده است. در صورتی که تجهیزات خریداری‌شده در سطح فناوری یک قرار داشته باشند، ۴۵ درصد هزینه توسط معاونت علمی و ۵۵ درصد توسط دانشگاه یا مرکز پژوهشی تأمین می‌شود. در سطح فناوری دو، سهم معاونت علمی ۳۰ درصد و سهم خریدار ۷۰ درصد است و برای محصولات با سطح فناوری پایین‌تر، ۱۰ درصد حمایت معاونت علمی و ۹۰ درصد بر عهده خریدار خواهد بود.

افشین با اشاره به هدف‌گذاری این سیاست‌ها افزود: این رویکرد به‌منظور سوق دادن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت فناوری‌های پیشرفته اتخاذ شده است. بر همین اساس، از سال گذشته اعلام شد محصولی که بدون تغییر در دو دوره متوالی نمایشگاه حضور داشته باشد، یک سطح از نظر فناوری تنزل خواهد یافت؛ تصمیمی که با هدف ایجاد تحرک، پویایی و ارتقای مستمر محصولات اتخاذ شده است.

وی این سیاست را یک حمایت دوطرفه دانست و گفت: از یک‌سو تولیدکنندگان تشویق می‌شوند هر سال سطح فناوری محصولات خود را ارتقا دهند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این حمایت‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی خود را به‌روز کنند؛ موضوعی که برای تحقق جهش علمی و پژوهش باکیفیت ضروری است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به کمبود تجهیزات به‌روز در دانشگاه‌ها تصریح کرد: اگر به دنبال پژوهش اثربخش و جهش علمی هستیم، نیازمند زیرساخت‌های آزمایشگاهی مدرن هستیم. در همین راستا، به همراه وزیر علوم قول داده‌ایم که تا پایان دولت چهاردهم، با استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود، زیرساخت‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌ها به‌روزرسانی شود و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وزیر علوم گفت: برگزاری همزمان نمایشگاه ایران‌ساخت و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار نمادی روشن از وفاق علمی در کشور است؛ رویدادی مبارک که با هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی، بستری مشترک برای عرضه و تقاضای فناوری فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش این نمایشگاه در ارائه توانمندی‌های علمی افزود: در این رویداد، آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور به نمایش گذاشته شده و در معرض عرضه قرار می‌گیرد؛ فرصتی که می‌تواند زمینه حضور فعال شرکت‌ها، صنایع و دانشگاه‌ها را به‌ویژه برای تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها فراهم کند.

وزیر علوم این نمایشگاه را فراتر از یک رویداد نمایشگاهی دانست و تصریح کرد: ایران‌ساخت و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، یک محیط یادگیری پویا ایجاد می‌کند و با شکل‌دهی شبکه‌ای میان تقاضا و عرضه، به اتصال مؤثر نیازهای علمی و صنعتی کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: این نمایشگاه در سال‌های گذشته کارآمدی خود را اثبات کرده و نشان داده است که می‌تواند بستری موفق برای یافتن متقابل عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان آن باشد و به توسعه زیست‌بوم علم و فناوری کشور کمک کند.