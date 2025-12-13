افشین با تأکید بر نقش نمایشگاه ایران‌ساخت در تکمیل زنجیره علم تا بازار، گفت این رویداد به‌عنوان موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تولید و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته، زمینه ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت هدفمند از محصولات فناورانه را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه ایران‌ساخت گفت: سیزدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت همزمان با ششمین دوره نمایشگاه پژوهش و فناوری برگزار شده و این هم‌زمانی نشان‌دهنده پیوند مکمل میان پژوهش دانشگاهی و تولید تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته است؛ مسیری که از دانشگاه آغاز می‌شود و به ساخت و تجاری‌سازی می‌رسد.

وی با تشریح حمایت‌های معاونت علمی از خرید تجهیزات آزمایشگاهی توضیح داد: امسال حمایت‌ها بر اساس سطح فناوری محصولات تعریف شده است. در صورتی که تجهیزات خریداری‌شده در سطح فناوری یک قرار داشته باشند، ۴۵ درصد هزینه توسط معاونت علمی و ۵۵ درصد توسط دانشگاه یا مرکز پژوهشی تأمین می‌شود. در سطح فناوری دو، سهم معاونت علمی ۳۰ درصد و سهم خریدار ۷۰ درصد است و برای محصولات با سطح فناوری پایین‌تر، ۱۰ درصد حمایت معاونت علمی و ۹۰ درصد بر عهده خریدار خواهد بود.

افشین با اشاره به هدف‌گذاری این سیاست‌ها افزود: این رویکرد به‌منظور سوق دادن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به سمت فناوری‌های پیشرفته اتخاذ شده است. بر همین اساس، از سال گذشته اعلام شد محصولی که بدون تغییر در دو دوره متوالی نمایشگاه حضور داشته باشد، یک سطح از نظر فناوری تنزل خواهد یافت؛ تصمیمی که با هدف ایجاد تحرک، پویایی و ارتقای مستمر محصولات اتخاذ شده است.

وی این سیاست را یک حمایت دوطرفه دانست و گفت: از یک‌سو تولیدکنندگان تشویق می‌شوند هر سال سطح فناوری محصولات خود را ارتقا دهند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این حمایت‌ها، تجهیزات آزمایشگاهی خود را به‌روز کنند؛ موضوعی که برای تحقق جهش علمی و پژوهش باکیفیت ضروری است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به کمبود تجهیزات به‌روز در دانشگاه‌ها تصریح کرد: اگر به دنبال پژوهش اثربخش و جهش علمی هستیم، نیازمند زیرساخت‌های آزمایشگاهی مدرن هستیم. در همین راستا، به همراه وزیر علوم قول داده‌ایم که تا پایان دولت چهاردهم، با استفاده از ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود، زیرساخت‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌ها به‌روزرسانی شود و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.

وزیر علوم گفت: برگزاری همزمان نمایشگاه ایران‌ساخت و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار نمادی روشن از وفاق علمی در کشور است؛ رویدادی مبارک که با هم‌افزایی میان نهادهای علمی و اجرایی، بستری مشترک برای عرضه و تقاضای فناوری فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش این نمایشگاه در ارائه توانمندی‌های علمی افزود: در این رویداد، آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور به نمایش گذاشته شده و در معرض عرضه قرار می‌گیرد؛ فرصتی که می‌تواند زمینه حضور فعال شرکت‌ها، صنایع و دانشگاه‌ها را به‌ویژه برای تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها فراهم کند.

وزیر علوم این نمایشگاه را فراتر از یک رویداد نمایشگاهی دانست و تصریح کرد: ایران‌ساخت و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، یک محیط یادگیری پویا ایجاد می‌کند و با شکل‌دهی شبکه‌ای میان تقاضا و عرضه، به اتصال مؤثر نیازهای علمی و صنعتی کمک می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: این نمایشگاه در سال‌های گذشته کارآمدی خود را اثبات کرده و نشان داده است که می‌تواند بستری موفق برای یافتن متقابل عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان آن باشد و به توسعه زیست‌بوم علم و فناوری کشور کمک کند.

برچسب ها: ایران ساخت ، نمایشگاه
خبرهای مرتبط
اختتامیه نمایشگاه پروژه‌های بنیاد برکت
نمایشگاه دستاوردها و فناوری های پژوهشگران هرمزگانی + فیلم
نمایشگاه پوشاک و صنایع‌دستی هرمزگان در بندرعباس+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
آخرین اخبار
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم
درخشش دانش پژوهان دختر تهرانی در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان
انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست