باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویوو S۵۰ دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ است. ابعاد آن ۱۵۷.۵ در ۷۴.۳ در ۷.۶ میلیمتر و وزن آن ۱۹۷ گرم است.
صفحه نمایش آن ۶.۵۹ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۶۰ در ۲۷۵۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۹۵ ppi است. توسط شیشه Diamond Shield محافظت میشود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.
این دستگاه اندروید ۱۶ را با OriginOS ۶ اجرا میکند و از پردازنده Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳، پردازنده گرافیکی Adreno ۷۳۵، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن از سه لنز با وضوح (۵۰+۵۰+۸) مگاپیکسل تشکیل شده است که شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله فوتو پریسکوپ میشود. دوربین جلو ۵۰ مگاپیکسل است و قابلیت ضبط ویدیوی ۴K را دارد.
این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع ۹۰ وات است.
منبع: gsmarena