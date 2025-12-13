ویوو به زودی گوشی جدید خود را عرضه می‌کند که مجهز به مشخصات و فناوری‌هایی برای رقابت با بهترین گوشی‌های موجود در بازار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ویوو S۵۰ دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است. ابعاد آن ۱۵۷.۵ در ۷۴.۳ در ۷.۶ میلی‌متر و وزن آن ۱۹۷ گرم است.

صفحه نمایش آن ۶.۵۹ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۶۰ در ۲۷۵۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۹۵ ppi است. توسط شیشه Diamond Shield محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با OriginOS ۶ اجرا می‌کند و از پردازنده Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳، پردازنده گرافیکی Adreno ۷۳۵، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از سه لنز با وضوح (۵۰+۵۰+۸) مگاپیکسل تشکیل شده است که شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله فوتو پریسکوپ می‌شود. دوربین جلو ۵۰ مگاپیکسل است و قابلیت ضبط ویدیوی ۴K را دارد.

این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و یک باتری ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع ۹۰ وات است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: ویوو ، گوشی جدید ، گوشی موبایل ، اندروید
خبرهای مرتبط
گوشی OnePlus Nord۲ با Dimensity ۱۲۰۰ عرضه می‌شود
گوشی GT Neo 4 به پردازنده Snapdragon 8+ Gen 1 مجهز می شود؟
آپدیت اندروید ۱۰ برای کدام گوشی‌ها عرضه خواهد شد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
آخرین اخبار
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم
درخشش دانش پژوهان دختر تهرانی در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان
انتشار اسامی محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست