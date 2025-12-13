باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه نانجینگ و موسسه فیزیک جوی آکادمی علوم چین به این نتیجه رسیدهاند که تعداد و شدت نوسانات شدید دما روزانه در حال افزایش است و تهدیدی مستقیم برای سلامت جمعیت محسوب میشود. این نوسانات در مناطق با عرض جغرافیایی پایین و میانی، مکررتر و شدیدتر میشوند و تجزیه و تحلیل دادههای اقلیمی نشان میدهد که علت اصلی آن انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای انسانی است.
پیشبینیهای اقلیمی نشاندهنده وخامت اوضاع است. تحت سناریوی انتشار بالای گازهای گلخانهای، تعداد نوسانات شدید تا سال ۲۱۰۰، ۱۷ درصد و شدت کلی نوسانات تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و مناطقی را که بیش از ۸۰ درصد جمعیت زمین در آنها زندگی میکنند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پروفسور شو ژونگفنگ از موسسه فیزیک جوی توضیح داد که «گرمایش جهانی خشکسالی را تشدید میکند و نوسانات فشار اتمسفر و رطوبت خاک در سطح دریا را افزایش میدهد. این تغییرات همچنین ظرفیت گرمایی سطح زمین را کاهش میدهد و بر پوشش ابر و تابش خورشیدی تأثیر میگذارد و در نهایت منجر به تغییرات شدید دما بین روزهای متوالی میشود.»
این تغییرات تأثیر شدیدی بر سلامت دارند. دادههای مرگ و میر در چین و ایالات متحده، همبستگی قوی بین نوسانات دمای روزانه و خطر مرگ و میر، به ویژه از بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی را نشان میدهد.
فو کانگبین، عضو آکادمی علوم چین، تأکید کرد: «این مطالعه نوسانات شدید دمای روزانه را به عنوان یک دسته منحصربهفرد و مستقل از پدیدههای خطرناک آب و هوایی طبقهبندی میکند. طبیعی است که گرمایش جهانی این افزایش ناگهانی دما را در پرجمعیتترین مناطق جهان تقویت میکند و مشکل قابل توجهی را برای سلامت عمومی و تابآوری محیطی ایجاد میکند. بنابراین، ما از سازمانهای علمی بینالمللی مربوطه میخواهیم که آنها را رسماً به عنوان نوع جدیدی از پدیدههای آب و هوایی شدید به رسمیت بشناسند.»
منبع: TASS