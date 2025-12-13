باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام اسرائیلی به روزنامه تایمز آو اسرائیل گفته که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در حال حاضر تمایلی به دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل ندارد.

بر اساس این گزارش، علیرغم تمایل تل‌آویو و واشنگتن برای برگزاری این دیدار، مصر به دلیل اختلافات مهم با اسرائیل از جمله موضوعات مرتبط با نوار غزه و مدیریت گذرگاه رفح، موقتاً از برگزاری این ملاقات خودداری می‌کند.

این مقام اسرائیلی همچنین اشاره کرده که قاهره نگرانی عمیقی درباره احتمال کوچاندن فلسطینیان دارد و معتقد است اسرائیل به طور مشخص این گزینه را رد نکرده است.

پیشتر نیز رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که کاخ سفید در حال بررسی امکان ترتیب دادن نشستی بین این دو مقام است که در صورت محقق شدن، اولین دیدار آنها از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ خواهد بود.

منبع: العربیه