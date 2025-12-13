باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دریافته‌اند که آپنه انسدادی خواب درمان نشده، پیری قلبی عروقی را تسریع می‌کند.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر دیوید گوزال، معاون رئیس امور بهداشتی و رئیس دانشکده پزشکی جوآن سی. ادواردز در دانشگاه مارشال، با همکاری محققان دانشکده پزشکی دانشگاه میسوری، یک آزمایش طولانی مدت بر روی موش‌ها انجام دادند تا افت متناوب سطح اکسیژن را که در طول آپنه خواب رخ می‌دهد، شبیه‌سازی کنند.

محققان تأثیر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هیپوکسی متناوب بر سلامت قلب و عروق موش‌ها را در طول عمرشان بررسی کردند.

نتایج نشان داد که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دوره‌های متناوب هیپوکسی با میزان مرگ و میر بالاتری در مقایسه با موش‌هایی که در معرض سطح اکسیژن طبیعی قرار دارند، مرتبط است.

این مطالعه همچنین نشانه‌های واضحی از تسریع پیری قلبی عروقی، از جمله فشار خون بالا، اختلال در عملکرد قلب، کاهش خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی، کاهش ذخیره جریان خون کرونری و اختلالات در فعالیت الکتریکی قلب را نشان داد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که استرس فیزیولوژیکی مزمن ناشی از آپنه خواب درمان نشده، ساختار و عملکرد سیستم قلبی عروقی را به طور اساسی تغییر می‌دهد و به طور بالقوه طول عمر را کوتاه می‌کند.

دکتر محمد بدران، نویسنده اصلی و استادیار اطفال و فارماکولوژی و سم‌شناسی در دانشگاه میسوری، گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که اثرات آپنه انسدادی خواب بسیار فراتر از کیفیت پایین خواب است. کمبود مکرر اکسیژن، بار تجمعی را بر سیستم قلبی عروقی وارد می‌کند، پیری بیولوژیکی را تسریع می‌کند و خطر مرگ را افزایش می‌دهد. این امر بر اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان سریع اختلالات تنفسی خواب تأکید می‌کند.»

گوزال تأکید کرد که این مطالعه ارتباط مستقیمی بین آپنه خواب و بیماری‌های قلبی عروقی در طول عمر را نشان می‌دهد. وی توضیح داد: «مدل تجربی ما به ما این امکان را می‌دهد که این اثرات را مستقل از سایر عوامل خارجی مشاهده کنیم و به وضوح نشان می‌دهد که آپنه خواب درمان نشده یک بیماری خوش‌خیم نیست و می‌تواند عواقب جدی برای سلامتی داشته باشد.»

تشخیص و درمان زودهنگام، از جمله استفاده از دستگاه فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) و سایر گزینه‌های درمانی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت قلبی عروقی در درازمدت، به ویژه در جوامع روستایی و محروم، داشته باشد.

این مطالعه در مجله npj Aging منتشر شده است.

منبع: Medical Express