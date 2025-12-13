یک مطالعه جدید، عامل پنهانی را که به طور قابل توجهی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارد و خطر مرگ زودرس را افزایش می‌دهد، روشن کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دریافته‌اند که آپنه انسدادی خواب درمان نشده، پیری قلبی عروقی را تسریع می‌کند.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر دیوید گوزال، معاون رئیس امور بهداشتی و رئیس دانشکده پزشکی جوآن سی. ادواردز در دانشگاه مارشال، با همکاری محققان دانشکده پزشکی دانشگاه میسوری، یک آزمایش طولانی مدت بر روی موش‌ها انجام دادند تا افت متناوب سطح اکسیژن را که در طول آپنه خواب رخ می‌دهد، شبیه‌سازی کنند.

محققان تأثیر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض هیپوکسی متناوب بر سلامت قلب و عروق موش‌ها را در طول عمرشان بررسی کردند.

نتایج نشان داد که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دوره‌های متناوب هیپوکسی با میزان مرگ و میر بالاتری در مقایسه با موش‌هایی که در معرض سطح اکسیژن طبیعی قرار دارند، مرتبط است.

این مطالعه همچنین نشانه‌های واضحی از تسریع پیری قلبی عروقی، از جمله فشار خون بالا، اختلال در عملکرد قلب، کاهش خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی، کاهش ذخیره جریان خون کرونری و اختلالات در فعالیت الکتریکی قلب را نشان داد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که استرس فیزیولوژیکی مزمن ناشی از آپنه خواب درمان نشده، ساختار و عملکرد سیستم قلبی عروقی را به طور اساسی تغییر می‌دهد و به طور بالقوه طول عمر را کوتاه می‌کند.

دکتر محمد بدران، نویسنده اصلی و استادیار اطفال و فارماکولوژی و سم‌شناسی در دانشگاه میسوری، گفت: «نتایج ما نشان می‌دهد که اثرات آپنه انسدادی خواب بسیار فراتر از کیفیت پایین خواب است. کمبود مکرر اکسیژن، بار تجمعی را بر سیستم قلبی عروقی وارد می‌کند، پیری بیولوژیکی را تسریع می‌کند و خطر مرگ را افزایش می‌دهد. این امر بر اهمیت تشخیص زودهنگام و درمان سریع اختلالات تنفسی خواب تأکید می‌کند.»

گوزال تأکید کرد که این مطالعه ارتباط مستقیمی بین آپنه خواب و بیماری‌های قلبی عروقی در طول عمر را نشان می‌دهد. وی توضیح داد: «مدل تجربی ما به ما این امکان را می‌دهد که این اثرات را مستقل از سایر عوامل خارجی مشاهده کنیم و به وضوح نشان می‌دهد که آپنه خواب درمان نشده یک بیماری خوش‌خیم نیست و می‌تواند عواقب جدی برای سلامتی داشته باشد.»

تشخیص و درمان زودهنگام، از جمله استفاده از دستگاه فشار مثبت مداوم راه هوایی (CPAP) و سایر گزینه‌های درمانی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت قلبی عروقی در درازمدت، به ویژه در جوامع روستایی و محروم، داشته باشد.

این مطالعه در مجله npj Aging منتشر شده است.

منبع: Medical Express

برچسب ها: سلامت قلب ، قلب و عروق ، موش ها ، مرگ زودرس افراد
خبرهای مرتبط
قلبتان را با این ماده غذایی سرحال کنید/ بیمه قلب با «شکلات»
اگر این نشانه‌ها را دارید دچار گرفتگی رگ و عروق قلب شده اید
زنان در این بیماری بیشتر از مردان می میرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
آخرین اخبار
بازگشت ZTE به بازار تبلت
کمبود ۱۸۰۰ نیروی کار درمان و گفتار درمان
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
ویوو به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم
درخشش دانش پژوهان دختر تهرانی در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان