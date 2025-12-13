رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختتقدیر از مردم برای رعایت نکات بهداشتی از کاهش میزان ابتلا به آنفلوانزا طی چند روز اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی ضامن صالحی فرد گفت: بر اساس آمار و بررسیهای صورت گرفته طی چند روز اخیر تعداد مراجعین سرپایی مبتلا به بیماری تنفسی آنفلوانزا به بیمارستانها و مراکز خدماتی سطح استان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد بیماران بستری در بیمارستانها نیز کاهش یافته است.
دکتر پیش از این ۴۳ درصد مجموع نمونه گیریها مثبت بود که هم اکنون به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وی رعایت پروتکلهای بهداشتی و خودمراقبتی را مهمترین عامل در کاهش میزان شیوع بیماری عنوان کرد و افزود: برای قطع کامل زنجیره انتقال، افراد بیمار از حضور در محل کار و تحصیل خودداری کنند.
دکتر صالحی فرد اظهار داشت: همچنان استفاده از ماسک، رعایت بهداشت تنفسی، شست شوی دستها با اب و صابون، خودمراقبتی و رعایت شیوه نامههای بهداشتی مردم توصیه میشود.