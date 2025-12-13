شهر اودسا و مناطق جنوبی اوکراین پس از یک حمله گسترده شبانه روسیه با استفاده از ده‌ها موشک و صد‌ها پهپاد، دچار خاموشی عمده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهر بندری اودسا در جنوب اوکراین و مناطق اطراف آن روز شنبه پس از یک حمله گسترده شبانه روسیه به شبکه برق این کشور، با خاموشی عمده مواجه شدند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت روسیه با بیش از ۴۵۰ پهپاد و ۳۰ موشک به اوکراین حمله کرده است.

او در پیام تلگرامی خود نوشت: «جهت اصلی حمله به سیستم انرژی ما، به ویژه مناطق جنوبی و منطقه اودسا بود.» وی افزود که هزاران خانواده در هفت منطقه اوکراین بدون برق مانده‌اند.

مسکو از زمان تهاجم خود در سال ۲۰۲۲ به طور مرتب سیستم انرژی اوکراین را بمباران کرده و باعث قطعی برق روزانه ساعتی در سراسر این کشور شده است.

اوپراتور شبکه برق اوکراین گفت تعداد قابل توجهی از خانوار‌ها در مناطق جنوبی اودسا و میکولائیف بدون برق هستند و بخش تحت کنترل اوکراین از منطقه خط مقدم خرسون کاملاً بدون برق است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، قطعی برق
