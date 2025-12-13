طرح کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک تهران در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» و پویش مردمی «هر ایرانی، سه نهال» اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: مراسم کاشت نهال با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانه زیستمحیطی و ارتقای کیفیت هوا، در بوستانهای سطح منطقه و محدوده جنگلکاری توچال و با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد.
او افزود: در این طرح ۱۴۵۰ اصله نهال از گونههای سازگار با اقلیم منطقه از جمله داغداغان، زبانگنجشک، گونههای سوزنیبرگ و زیتون تلخ با حضور کارشناسان فضای سبز منطقه و کلینیک گل و گیاه کاشته شد و تمامی اصول فنی، الزامات گیاهپزشکی، آموزشهای لازم و برنامهریزی کوددهی بهصورت دقیق رعایت شد تا ماندگاری و رشد مطلوب نهالها تضمین شود.
صفایی تصریح کرد: اجرای این طرح زیستمحیطی با حضور خانوادهها، گروههای مردمی، دانشآموزان و دوستداران طبیعت انجام شد و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ درختکاری و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در حفظ محیط زیست ایفا کرد.