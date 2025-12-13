طرح کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک تهران در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» و پویش مردمی «هر ایرانی، سه نهال» اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: مراسم کاشت نهال با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانه زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت هوا، در بوستان‌های سطح منطقه و محدوده جنگل‌کاری توچال و با مشارکت گسترده شهروندان برگزار شد.

او افزود: در این طرح ۱۴۵۰ اصله نهال از گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه از جمله داغداغان، زبان‌گنجشک، گونه‌های سوزنی‌برگ و زیتون تلخ با حضور کارشناسان فضای سبز منطقه و کلینیک گل و گیاه کاشته شد و تمامی اصول فنی، الزامات گیاه‌پزشکی، آموزش‌های لازم و برنامه‌ریزی کوددهی به‌صورت دقیق رعایت شد تا ماندگاری و رشد مطلوب نهال‌ها تضمین شود.

صفایی تصریح کرد: اجرای این طرح زیست‌محیطی با حضور خانواده‌ها، گروه‌های مردمی، دانش‌آموزان و دوستداران طبیعت انجام شد و نقش مؤثری در ترویج فرهنگ درختکاری و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفظ محیط زیست ایفا کرد.

برچسب ها: کاشت درخت ، شهرداری منطقه یک
خبرهای مرتبط
معاون شهردار منطقه ۱۸ خبر داد؛
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
هوای تهران در وضعیت مطلوب
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) صورت گرفت
همایش نسل آرمانی با حضور ۲۰۰۰ دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در حرم مطهر امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
هوای تهران در وضعیت مطلوب
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
آخرین اخبار
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید/ افزودن دیون به کد ملی راننده قبلی
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
هوای تهران در وضعیت مطلوب
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
جهانگیر: انس با قرآن و نقش زنان کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی است
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ضرورت رزرو طرح ترافیک در صورت انجام سفر‌های ضروری
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
ارزبری قابل توجه از کشور در بحث فرآوری بافت
مقاوم‌سازی ۲۲ پل در پایتخت در چهار سال اخیر
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
تداوم عملیات هلال‌احمر در ۱۸ استان/ رهاسازی بیش از هزار خودرو از برف و کولاک
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر