در شرایطی که منابع امنیتی لبنانی از حملات جدید اسرائیل با خمپاره و پهپاد به مناطق مرزی جنوب این کشور خبر می‌دهند، مقامات لبنانی از دریافت هشدار درباره آماده‌باش رژیم صهیونیستی برای یک عملیات گسترده احتمالی علیه لبنان سخن گفته‌اند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع امنیتی لبنان، نیرو‌های اسرائیلی با گلوله‌های خمپاره مناطق اطراف شهرک «الضهیره» در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. همچنین گزارش شده است که یک پهپاد اسرائیلی یک بمب صوتی به منطقه رأس الناقوره در مرز جنوبی لبنان پرتاب کرده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که مقامات لبنانی از دریافت هشدار‌هایی درباره آماده‌باش رژیم صهیونیستی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان خبر داده‌اند. رسانه‌های اسرائیلی نیز ادعا کرده‌اند که ارتش این رژیم طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.

ناظران بر این باورند که اجرای چنین عملیاتی می‌تواند به بهانه‌های سیاسی از جمله مسئله خلع سلاح حزب‌الله توجیه شود. در همین راستا، دیدار آتی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ می‌تواند در اتخاذ تصمیم نهایی تأثیرگذار باشد.

از سوی دیگر، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اعلام کرده که دولت این کشور در حال مذاکره با حزب‌الله برای متقاعد کردن آن به تحویل سلاح است، اما حزب‌الله تاکنون این درخواست را رد کرده است. این تنش‌ها در شرایطی ادامه دارد که منطقه شاهد تشدید بی‌ثباتی و نقض مکرر حاکمیت ملی لبنان توسط رژیم اشغالگر قدس است.

منبع: النشره

برچسب ها: ارتش لبنان ، مرز لبنان و اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
مثل اینکه دفعه قبل براشون درس عبرت نشده
۱
۰
