باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ZTE Pad جدید دارای شاسی ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک بادوام و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ابعاد آن ۲۵۶.۹ در ۱۶۸.۴ در ۷.۷ میلی‌متر و وزن آن ۵۲۱ گرم است و به یک اسلات سیم‌کارت نانو برای اتصال تلفن همراه مجهز شده است.

صفحه نمایش آن یک LCD IPS ۱۱ اینچی با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۰۶ پیکسل در هر اینچ است. توسط شیشه Mohs Level ۴ محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خش مقاوم است.

این دستگاه با اندروید ۱۵ اجرا می‌شود و از پردازنده Unisoc T۸۱۰۰ (۶ نانومتری)، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷، ۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

این تبلت دارای دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با فلش LED و دوربین جلوی ۵ مگاپیکسلی برای گرفتن عکس و برقراری تماس ویدیویی است.

این دستگاه مجهز به چهار بلندگو با عملکرد بالا، پورت USB Type-C برای شارژ و انتقال داده، سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای GPS، GLONASS، GALILEO و BDS و باتری لیتیوم-یونی ۷۶۷۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۲۱ واتی است. این گوشی به زودی با قیمت تقریبی ۲۳۰ یورو در بازار‌های جهانی عرضه خواهد شد.

