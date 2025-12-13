معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق فارس اعلام کرد: با وجود بارش‌ها و سیلاب اخیر، شبکه برق استان بدون مشکل پایدار مانده و خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری با بیان اینکه در حال حاضر همه تیم‌های عملیاتی، فنی و پیمانکاری این شرکت در آماده باش کامل قرار دارند، تاکید کرد: تیم‌های عملیاتی در حوزه ستادی و مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌ها از قبل آماده بوده و به طورکامل توانایی مدیریت بحران و رویارویی با شرایط نامساعد جوی را دارند.

او یادآورشد: ۱۱۵ گروه عملیاتی شامل گروه‌های اتفاقات و پشتیبان، ۲۵۰ نیروی ماهر فنی و پشتیبان و ۱۲۸ خودرو اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به صورت شبانه روزی در حالت آماده باش هستند.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: کارکنان پرتلاش و پیمانکاران سخت کوش این شرکت در بخش‌های اتفاقات برق، مرکز کنترل و راهبری شبکه و سامانه‌های فوریت‌های برق به صورت شبانه‌روزی با استفاده از سیستم‌های پایش و نظارت از ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان در حال رصد وکنترل وضعیت شبکه توزیع برق بوده تا نسبت به برطرف کردن مشکلات احتمالی در شبکه‌ها و تاسیسات توزیع برق و رفع خاموشی‌های نا خواسته به سرعت اقدام کنند. 

زارع خفری تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان در سطح استان را از مهمترین وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس عنوان کرد و یادآورشد: شهروندان در صورت بروز هر گونه خاموشی و خسارت ناشی از طوفان و بارندگی به شبکه توزیع برق مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ به مرکز اتفاقات این شرکت اعلام کنند و همکاران این شرکت به محض دریافت اطلاعات درکمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی و عادی سازی شبکه اقدام خواهند کرد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بر ضرورت رعایت ایمنی در فصل‌های پاییز و زمستان تاکید کرد و بیان داشت: در شرایط بارانی، به دلیل مرطوب بودن زمین و همه اجسام نزدیک به شبکه‌های برق می‌توانند حالت رسانا (منتقل کننده برق) پیداکنند وموجب برق گرفتگی شوند؛ بنابراین شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را به منظور جلوگیری از برق گرفتگی جدی بگیرند. 

او ادامه داد: به منظور جلوگیری از برق گرفتگی، بهتر است از نزدیک شدن و دست زدن به دکل‌ها و پایه‌های برق، تابلو‌های برق و کلیه تاسیسات برقی که در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب کرده و از نزدیک شدن به تأسیسات برقی، کابل‌ها و تجهیزات آسیب‌پذیر خودداری شود.

زارع خفری خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی یا آسیب به تجهیزات برق، فوراً موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت اطلاع دهند تا اقدامات لازم از سوی گروه‌های عملیاتی انجام پذیرد.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

