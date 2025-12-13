مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نیازمند تقویت سازوکارهای اجرایی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - مرتضی کریمی، مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور، با اشاره به عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از ۱۴ سال، مهمترین دلایل را بیثباتی مدیریتی، بار سنگین وظایف آموزش و پرورش، ابهام مفاهیم کلیدی سند و کمبود منابع مالی عنوان کرد.
مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور افزود: با هر تغییر دولت، جهتگیریها تغییر کرده و برنامههای سند نیمهکاره مانده است. مدرسه به عنوان قلب تحول نادیده گرفته شده و فقدان الگوی عملیاتی مشخص و پیوست مالی مناسب، اجرای اهداف سند را با مشکل مواجه کرده است.
کریمی با تأکید بر نقش معلمان و دانشجومعلمان گفت: تحول واقعی زمانی رخ میدهد که جامعه فرهنگیان به سند باور داشته و توان اجرای آن را ببیند. متأسفانه مشکلات معیشتی، کمبود انگیزه و عدم تعریف نقش راهبری مناسب باعث تحرکات جزیرهای شده است.
مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور به راهکارهای عملی اشاره و اعلام کرد که بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آماده همکاری با وزارت آموزش و پرورش در سه محور است: ایفای نقش پل ارتباطی بین بدنه آموزشی و تصمیمگیران، مشارکت در عینیسازی مفاهیم کلیدی سند و نظارت بر روند اجرای پروژهها.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: با تبیین عملیاتی مفاهیم سند، معرفی الگوی مشخص مدرسه تحولمحور و تأمین بودجه ویژه و پایدار، میتوان دانشجومعلمان و معلمان جوان را در شکلگیری و نقد راهحلها سهیم کرد و ضامن اجرای موفق سند تحول بنیادین شد.