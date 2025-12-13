معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام اجرای آزمایشی طرح ملی ایجاد کارگزاری‌های خدمات مالی و اداری به بنگاه‌های کوچک و متوسط در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدمالک حسینی در سفر یک‌روزه به استان فارس و در دیدار با جمعی از جوانان کارآفرین، نوآور و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری صدرا شیراز، با تقدیر از فعالیت مجموعه‌های پیشرو فناورانه، بر ضرورت توسعه مدل‌های جدید کسب‌وکار در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

او با تأکید بر نقش جوانان خلاق و نوآور، الگو‌های نوین کسب‌وکار و همکاری‌های هوشمند را راهکاری مؤثر برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور دانست.

حسینی با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کم نظیر نسل جوان ایران اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع، مشکلات زیرساختی و فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم مواجه است، دولت به تنهایی قادر به حل همه مسائل نیست و نقش بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مدل‌های مشارکتی هوشمند بیش از گذشته اهمیت یافته است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه منابع مالی دولت برای حوزه اشتغال و تولید نسبت به گذشته کاهش یافته است، افزود: تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت شرکای راهبردی، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. روش‌های قدیمی دیگر پاسخگوی مسائل امروز نیست و باید با نگاه خلاقانه، مدل‌های جدید را جایگزین کرد.

او با اشاره به تجربه موفق جهانی اتصال تولیدکنندگان خرد به برند‌های بزرگ، این مدل‌ها را در شرایط کنونی فضای کسب و کار کشورمان قابل اجرا دانست و گفت: زنجیره کردن ظرفیت‌های جزیره‌ای و امکانات و منابع قابل توجه، اما منفصل از هم به شکل معنا داری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره وری منابع موثر خواهد بود بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بکارگیری و هم افزا کردن ظرفیت‌های موجود در توسعه بنگاه‌ها در مقایسه با سرمایه گذاری‌های جدید برای راه اندازی کسب و کار‌ها بسته به نوع کسب و کار می‌تواند بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در کاهش هزینه‌ها موثر باشد. 

معاون وزیر کار تاکید کرد: تجربه ما نشان می‌دهد در مدل اتصال بنگاه‌ها حتی اگر در آغاز ممکن است با سختی‌هایی همراه بوده و موفقیت چشمگیری حاصل نشود، اما با گذشت زمان و استمرار همراه با اصلاح فرایند اتصال موفقیت بالای این مدل تضمین شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد کارگزاری واحد در مجموعه‌هایی مانند شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری برای ارایه خدمات مالی و اداری و انجام اموری مانند بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و اداری به شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در ابن مجموعه‌ها را راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌ها و رفع موانع این بنگاه‌ها در بهره مندی بهتر و مناسب‌تر از این خدمات عنوان کرد.

حسینی افزود: بسیاری از واحد‌های خرد، کوچک و متوسط به واسطه محدودیت‌های منابعی که دارند، از ساختار‌های سازمانی توسعه یافته و واحد‌های حرفه‌ای در پیگیری موضوعات و مسائل مالی و اداری برخوردار نیستند لذا در برابر سازوکار‌ها و دیوان سالاری پیچیده در حوزه‌های مالی و اداری با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که فرایند تولید و ارائه خدمات ان‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند برای همین وجود یک نهاد تخصصی مشترک خدمت دهنده می‌تواند تحول جدی همراه با کاهش هزینه مالی و زمان برای گرفتن این خدمات را برای آنها فراهم کند.

او تاکید کرد: برابر مذاکراتی که داشتیم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و پارک علم و فناوری صدرا در شیراز این پروژه را به عنوان یک الگو در دستور کار قرار خواهیم داد و پس از آن با همکاری و همراهی وزارت خانه‌های صنعت، معدن، تجارت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همینطور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعمیم آن در کل کشور اقدام خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط تورمی کشور، دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های مصوب را فرصتی قابل توجه دانست و بر لزوم تسریع در فرآیند دریافت این تسهیلات تأکید کرد.

او همچنین همگرایی بنگاه‌ها و تمرکز در مدیریت وجوه و منابع آنها تزد بانک‌های عامل را برای افزایش قدرت چانه‌زنی در نظام بانکی ضروری دانست.

حسینی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، صادرات و حضور در بازار‌های خارجی را راه نجات بسیاری از کسب‌وکار‌ها عنوان کرد و پیشنهاد داد فعالان اقتصادی با ایجاد دفاتر مشترک در کشور‌های منطقه، مسیر دسترسی به بازار‌های جدید را هموار کنند.

او ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری مشکلات بانکی و تسهیلاتی فعالان اقتصادی، تأکید کرد: این جلسات باید به اقدام عملی منجر شود و موضوعات مطرح‌شده در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

در ادامه این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز با اشاره به تحولات صنعت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش جوانان خلاق و دغدغه‌مند را در دستیابی به خودکفایی و توسعه فناوری‌های بومی بسیار تعیین‌کننده دانست.

همچنین، جمعی از جوانان نوآور و صاحبان کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان با طرح چالش‌های پیش‌روی خود، خواستار حمایت جدی‌تر، تسهیل دسترسی به منابع مالی و رفع موانع بانکی شدند که مسئولان حاضر، قول مساعد برای پیگیری این مطالبات دادند.

