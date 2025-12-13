باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که تازه از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بازگشته، گفت امیدوار است با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره طرح صلح اوکراین و روسیه بحث کند و افزود: «صلح دور نیست.»

این اظهارات که در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پرواز بازگشت از ترکمنستان - جایی که او روز جمعه با پوتین دیدار کرد - مطرح شده بود، صبح روز شنبه توسط دفتر اردوغان منتشر شد.

رئیس‌جمهور ترکیه در سخنان خود بر ضرورت حفظ امنیت دریانوردی در دریای سیاه تأکید کرد و خواستار عدم تبدیل این منطقه به عرصه‌ای برای منازعات شد.

وی با اشاره به توافق ۱۰ مارس در مورد مسائل سوریه، آن را راهکاری حیاتی برای آینده منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم به رفاه تمامی گروه‌های قومی و مذهبی در سوریه منجر شود.

در خصوص بحران غزه، اردوغان بر نقش شورای صلح در حل معضلات امنیتی تأکید کرد و مسئولیت‌پذیری ترکیه در این زمینه را مورد تأکید قرار داد. وی خواستار پایبندی کامل اسرائیل به آتش‌بس و عادی‌سازی شرایط زندگی در غزه شد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از گفت‌و‌گو‌های سازنده با همتای روس خود در مورد تلاش‌های صلح خبر داد و اظهار داشت که مواضع ترکیه برای طرف روس شناخته شده است.

در بخش پایانی سخنان، اردوغان با اشاره به فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، خواستار نگاه راهبردی اروپا به این موضوع شد و تأکید کرد که گام‌های آتی اروپا در این زمینه سرنوشت‌ساز خواهد بود.

منبع: آناتولی