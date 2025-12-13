رئیس‌جمهور ترکیه، پس از دیدار با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که امیدوار است به زودی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره طرح صلح اوکراین و روسیه گفت‌و‌گو کند و تأکید کرد که «صلح دور نیست».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که تازه از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بازگشته، گفت امیدوار است با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره طرح صلح اوکراین و روسیه بحث کند و افزود: «صلح دور نیست.»

این اظهارات که در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در پرواز بازگشت از ترکمنستان - جایی که او روز جمعه با پوتین دیدار کرد - مطرح شده بود، صبح روز شنبه توسط دفتر اردوغان منتشر شد.

رئیس‌جمهور ترکیه در سخنان خود بر ضرورت حفظ امنیت دریانوردی در دریای سیاه تأکید کرد و خواستار عدم تبدیل این منطقه به عرصه‌ای برای منازعات شد.

وی با اشاره به توافق ۱۰ مارس در مورد مسائل سوریه، آن را راهکاری حیاتی برای آینده منطقه خواند و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم به رفاه تمامی گروه‌های قومی و مذهبی در سوریه منجر شود.

در خصوص بحران غزه، اردوغان بر نقش شورای صلح در حل معضلات امنیتی تأکید کرد و مسئولیت‌پذیری ترکیه در این زمینه را مورد تأکید قرار داد. وی خواستار پایبندی کامل اسرائیل به آتش‌بس و عادی‌سازی شرایط زندگی در غزه شد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از گفت‌و‌گو‌های سازنده با همتای روس خود در مورد تلاش‌های صلح خبر داد و اظهار داشت که مواضع ترکیه برای طرف روس شناخته شده است.

در بخش پایانی سخنان، اردوغان با اشاره به فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، خواستار نگاه راهبردی اروپا به این موضوع شد و تأکید کرد که گام‌های آتی اروپا در این زمینه سرنوشت‌ساز خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: طیب اردوغان ، جنگ روسیه و اوکراین ، دریای سیاه
خبرهای مرتبط
پهپاد ناشناس پروازهای فرودگاه اسلو را مختل کرد
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
وزرای خارجه کشور‌های عربی-اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا را محکوم کردند
حمایت فرستاه آمریکا از اعزام نیرو‌های ترکیه‌ای به غزه
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سوریه: آمریکا هشدار درباره حمله احتمالی داعش را جدی نگرفت
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
فیدان: فلسطین قطب‌نمای اخلاقی زمانه ماست
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
آخرین اخبار
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد
پنج نفر در آلمان به جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی دستگیر شدند
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
قطعنامه سازمان ملل؛ فشار جدید بر اسرائیل یا تکرار شکست‌های گذشته؟
دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا
ترامپ: به حمله داعش به نیرو‌های آمریکایی در سوریه پاسخ می‌دهیم
فیدان: فلسطین قطب‌نمای اخلاقی زمانه ماست
اوربان: توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه «اعلان جنگ» است
سوریه: آمریکا هشدار درباره حمله احتمالی داعش را جدی نگرفت
کشته شدن ۶ نیروی صلح‌بان بنگلادشی در سودان
سنتکام: سه آمریکایی در کمین داعش در سوریه کشته شدند
صد‌ها نفر در استکهلم در اعتراض به نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه تجمع کردند
بلومبرگ: اروپا از طرح ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین واهمه دارد
زاخارووا: واکنش روسیه به مسدود شدن دارایی‌هایش به زودی اعلام می‌شود
حماس حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه را «نقض آشکار آتش‌بس» خواند
پهپاد ناشناس پروازهای فرودگاه اسلو را مختل کرد
ادعای تل‌آویو درباره شهادت فرمانده حماس در حمله پهپادی به غزه
زخمی شدن نیرو‌های آمریکایی و سوری بر اثر تیراندازی افراد ناشناس 
اسرائیل هشدار تخلیه روستایی در جنوب لبنان را صادر کرد
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۱۰۰۰ نفر گذشت
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ؛ وقتی انگشت اتهام او به سمت خودش می‌چرخد
دبیرکل حزب‌الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
دولت غزه: طوفان جان ۱۱ فلسطینی را گرفت و ۴ میلیون دلار خسارت وارد کرد
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
درگیری‌های مرزی اسرائیل و لبنان در آستانه تحول نظامی گسترده