در قالب پویش «افتخار و امید» ویژه حوزه زنان و خانواده، سومین مرکز توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار (مرکز کوثر) در منطقه ۸ تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸؛ در مراسم گرامیداشت ایام خجسته ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در چارچوب ۱۹۵‌امین پویش «افتخار و امید» با حضور شهردار تهران و معاونین و مدیران ارشد شهری، سومین مرکز توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ تهران افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این آیین به‌صورت آنلاین و همزمان با افتتاح ۱۳ پروژه زیرساختی حوزه زنان و خانواده مناطق ۲۲گانه شهر تهران در هفته گرامیداشت مقام زن برگزار شد.

این مرکز توامندسازی بانوان منطقه۸ در محدوده خیابان شهید مدنی با حضور همسر و فرزند شهید احمد سامانی، از شهدای والامقام جنگ دوازده‌روزه، به‌طور رسمی افتتاح شد و زمینه اشتغال، مهارت‌آموزی و توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار را فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، مرکز کوثر شماره ۳ در محدوده خیابان کرمان و مرکز کوثر شماره ۴ نیز با محوریت مشاغل خانگی در محدوده خیابان رشید ر راستای ارتقای عدالت اجتماعی، حمایت از بانوان سرپرست خانوار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در محلات فعالیت می‌کند.