باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به وقوع بارش‌های رگباری، سیل، آبگرفتگی معابر و گرفتار شدن خودرو‌ها در برف و کولاک اظهار کرد: اقدامات امدادی جمعیت هلال‌احمر تا ساعت ۰۸:۰۰ روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در ۱۸ استان کشور ادامه داشته است.

وی افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان از جمله مناطق درگیر این سامانه جوی بوده‌اند که در مجموع ۱۰۶ نقطه عملیاتی تحت پوشش امدادرسانی قرار گرفتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این حوادث ۶ هزار و ۴۹۷ نفر حادثه‌دیده شناسایی شدند که از این تعداد، ۶ هزار و ۳۴۲ نفر امدادرسانی شدند، ۲ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند و برای ۹۲۹ نفر اسکان اضطراری فراهم شد.

کبادی با بیان اینکه عملیات انتقال به مناطق امن برای ۹۷ نفر انجام شده است، گفت: همچنین تخلیه آب از ۲۵۳ واحد مسکونی و رهاسازی یک‌هزار و ۱۰۴ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک توسط نجاتگران انجام شد و ۳ هزار و ۳۲۶ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند.

وی درباره توان عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این ماموریت‌ها تصریح کرد: ۱۹۰ تیم عملیاتی با استفاده از ۱۷۱ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۶۶ دستگاه آمبولانس، ۱۳ خودروی نجات و ۹۱ خودروی کمک‌دار در مناطق حادثه‌دیده فعال بوده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در جریان این عملیات، اقلام امدادی شامل یک‌هزار و ۸۶۰ تخته پتو، ۵۵۱ تخته موکت، ۵۱ دستگاه چادر، ۳۴۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۴۷۷ بطری آب معدنی، ۸۵۴ کیلوگرم نایلون، ۱۸۶ شعله وسیله گرمایشی، یک‌هزار و ۴۶۰ قوطی کنسرو، ۴ کیلوگرم خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۳۵ ست بهداشتی میان متاثرین توزیع شد.

منبع: سازمان امداد و نجات هلال احمر