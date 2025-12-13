کولیوند با تأکید بر شفافیت مالی، توانمندسازی نیروی انسانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش چابکی عملیاتی و رضایتمندی کارکنان را از اولویت‌های اصلی این جمعیت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در دیدار با کارکنان امداد و نجات هلال احمر، با تأکید بر مانیتورینگ خزانه و تعامل کامل با خزانه‌داری کل گفت: همه کارکنان ستادی باید به گونه‌ای عمل کنند که منابع مالی سازمان با شفافیت کامل مدیریت شود و بر ایجاد سقف‌های نظارتی برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر به اهمیت توانمندسازی منابع انسانی و پشتیبانی اشاره کرد و افزود: نیرو‌های عملیاتی و اداری باید تخصص‌محور و چابک باشند، هر یک از شما باید به عنوان ژنرال‌های امدادگر عمل کنید و مهارت شما از نیرو‌های پایگاه‌ها بالاتر باشد تا در شرایط بحران، خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وی بر جذب، آموزش و نگهداشت نیرو‌های متخصص در حوزه‌های انبارداری، فناوری اطلاعات، لجستیک و خزانه‌داری تأکید و بیان کرد: اگر فردی در یک حوزه تخصصی مهارت ندارد، باید آموزش‌های لازم توسط متخصصان ارائه شود تا همه کارکنان توانمند و آماده خدمت باشند.

کولیوند به اهمیت رفاه کارکنان اشاره کرد و گفت: وظیفه ما است که هر اقدامی برای ارتقای رفاه کارکنان انجام دهیم و فرهنگ تکریم و قدردانی را در سازمان نهادینه کنیم.

وی افزود: توجه به نیاز‌های کارکنان از پرداخت پاداش و امکانات رفاهی تا شنیدن درد و دل آنها، باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی نیرو‌ها می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر بر تدوین نظام جانشین‌پروری در پست‌های کلیدی، برگزاری آموزش‌های مهارت‌افزایی ویژه همکاران و داوطلبان، به‌روز رسانی پرونده شایستگی نیرو‌ها و توسعه فناوری و نوآوری برای هوشمندسازی عملیات‌ها نیز تأکید کرد.

کولیوند یادآور شد: حرکت به سمت تصمیم‌گیری سریع و دقیق در بحران‌ها با بهره‌گیری از تحلیل داده و هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان امداد و نجات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ایجاد شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی یگان‌ها، شبیه‌سازی عملیات، توانمندسازی مدیران عملیات و فرماندهان صحنه و هماهنگی کامل با ستاد استان‌ها و دستگاه‌های همکار تأکید کرد.

وی ضمن تاکید به مسئولان که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها مستمر و مبتنی بر نیازسنجی واقعی انجام شود افزود: انتظار دارم توان عملیاتی و چابکی سازمان در همه حوادث افزایش یابد و شفافیت مالی و رضایتمندی نیرو‌ها همواره در اولویت باشد.

برچسب ها: رئیس جمعیت هلال احمر ، نیروی انسانی
خبرهای مرتبط
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
بسیج یکی از ارکان مهم نظامی برای دفاع از کشور است
ابراز همدردی کولیوند با حادثه‌دیدگان و خانواده قربانیان سیلاب و رانش زمین در اندونزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
هوای تهران در وضعیت مطلوب
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
آخرین اخبار
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید/ افزودن دیون به کد ملی راننده قبلی
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است
هوای تهران در وضعیت مطلوب
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
جهانگیر: انس با قرآن و نقش زنان کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی است
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ضرورت رزرو طرح ترافیک در صورت انجام سفر‌های ضروری
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
ارزبری قابل توجه از کشور در بحث فرآوری بافت
مقاوم‌سازی ۲۲ پل در پایتخت در چهار سال اخیر
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
تداوم عملیات هلال‌احمر در ۱۸ استان/ رهاسازی بیش از هزار خودرو از برف و کولاک
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر