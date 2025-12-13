باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در دیدار با کارکنان امداد و نجات هلال احمر، با تأکید بر مانیتورینگ خزانه و تعامل کامل با خزانه‌داری کل گفت: همه کارکنان ستادی باید به گونه‌ای عمل کنند که منابع مالی سازمان با شفافیت کامل مدیریت شود و بر ایجاد سقف‌های نظارتی برای جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر به اهمیت توانمندسازی منابع انسانی و پشتیبانی اشاره کرد و افزود: نیرو‌های عملیاتی و اداری باید تخصص‌محور و چابک باشند، هر یک از شما باید به عنوان ژنرال‌های امدادگر عمل کنید و مهارت شما از نیرو‌های پایگاه‌ها بالاتر باشد تا در شرایط بحران، خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وی بر جذب، آموزش و نگهداشت نیرو‌های متخصص در حوزه‌های انبارداری، فناوری اطلاعات، لجستیک و خزانه‌داری تأکید و بیان کرد: اگر فردی در یک حوزه تخصصی مهارت ندارد، باید آموزش‌های لازم توسط متخصصان ارائه شود تا همه کارکنان توانمند و آماده خدمت باشند.

کولیوند به اهمیت رفاه کارکنان اشاره کرد و گفت: وظیفه ما است که هر اقدامی برای ارتقای رفاه کارکنان انجام دهیم و فرهنگ تکریم و قدردانی را در سازمان نهادینه کنیم.

وی افزود: توجه به نیاز‌های کارکنان از پرداخت پاداش و امکانات رفاهی تا شنیدن درد و دل آنها، باعث افزایش انگیزه و رضایتمندی نیرو‌ها می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر بر تدوین نظام جانشین‌پروری در پست‌های کلیدی، برگزاری آموزش‌های مهارت‌افزایی ویژه همکاران و داوطلبان، به‌روز رسانی پرونده شایستگی نیرو‌ها و توسعه فناوری و نوآوری برای هوشمندسازی عملیات‌ها نیز تأکید کرد.

کولیوند یادآور شد: حرکت به سمت تصمیم‌گیری سریع و دقیق در بحران‌ها با بهره‌گیری از تحلیل داده و هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان امداد و نجات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ایجاد شاخص‌های عملکردی برای ارزیابی یگان‌ها، شبیه‌سازی عملیات، توانمندسازی مدیران عملیات و فرماندهان صحنه و هماهنگی کامل با ستاد استان‌ها و دستگاه‌های همکار تأکید کرد.

وی ضمن تاکید به مسئولان که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها مستمر و مبتنی بر نیازسنجی واقعی انجام شود افزود: انتظار دارم توان عملیاتی و چابکی سازمان در همه حوادث افزایش یابد و شفافیت مالی و رضایتمندی نیرو‌ها همواره در اولویت باشد.