دولت غزه اعلام کرد یک طوفان شدید قطبی که اخیراً به این منطقه برخورد کرده، جان ۱۱ فلسطینی را گرفته و حدود ۴ میلیون دلار خسارت مستقیم وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر رسانهای غزه جامعه بینالمللی را تحت فشار قرار داد تا اسرائیل را وادار به بازکردن بدون قید و شرط گذرگاهها و ورود فوری مواد پناهگاهی کند.
دولت غزه روز شنبه اعلام کرد که یک سامانه جوی کمفشار قطبی قدرتمند که در روزهای اخیر به این منطقه برخورد کرد، جان ۱۱ فلسطینی را گرفت و حدود ۴ میلیون دلار خسارت مستقیم وارد کرد که بحران بشردوستانه شدید ناشی از نسلکشی دو ساله اسرائیل را تشدید کرده است.
در بیانیه دفتر رسانهای غزه آمده است که این طوفان باعث فروریختن چندین ساختمان قبلاً آسیب دیده از حملات اسرائیل شد و تیمهای دفاع مدنی اجساد ۱۱ قربانی را بازیابی کرده و همچنان در جستجوی حداقل یک مفقودی هستند.
این دفتر اعلام کرد که حداقل ۱۳ خانه در سراسر این منطقه فروریخته که همگی سازههایی بودند که پیشتر در جنگ آسیب دیده بودند. طوفان همچنین بیش از ۲۷ هزار چادر را با خود برده یا غرقاب کرده و در یک منطقه تأثیر گستردهتر، بیش از ۵۳ هزار چادر به طور کامل یا جزئی آسیب دیدهاند.
این بیانیه افزود که این تخریب مستقیماً بر بیش از ۲۵۰ هزار فلسطینی آواره از میان حدود ۱.۵ میلیون نفری که در چادرها و پناهگاههای موقتی زندگی میکنند که محافظت کمی در برابر باران، باد یا سرما ارائه میدهند، تأثیر گذاشته است.
در بیانیه آمده است که آب طوفان شبکههای فاضلاب را غرقاب و تخریب کرد، ورودی مدارس و مراکز آموزشی که به عنوان پناهگاه استفاده میشوند را زیر آب برد و تجهیزات خدماتی داخل این مراکز را نابود کرد. خطوط لوله موقت آب نیز از کار افتادند و آب تمیز را با آب باران و گلآلود مخلوط کرده و خطرات آلودگی را افزایش دادند.
این بیانیه گفت که بسیاری از نقاط پزشکی موقت داخل مراکز آوارگان آسیب دیده و داروها، تجهیزات پزشکی و لوازم کمکهای اولیه از بین رفتهاند، در حالی که تیمهای پزشکی برای رسیدن به مناطق آسیبدیده تلاش میکردند.
هزاران خانواده ذخایر غذایی خود را از دست دادند که شامل کمکهای اخیراً توزیعشدهای بود که توسط سیلاب نابود شد و برخی پناهگاهها ذخایر اضطراری خود را از دست دادند.
در بخش کشاورزی، زمینهای زراعی کمارتفاع غرقاب شدند، محصولات فصلی آسیب دیدند و دهها گلخانه موقت نابود شدند که منبع درآمد صدها خانواده آواره را که پیش از این با گزینههای کمی مواجه بودند قطع کرد.
این بیانیه افزود که طوفان همچنین باتریها، ابزارهای روشنایی جایگزین و پنلهای خورشیدی کوچک مورد استفاده خانوادههای آواره و پناهگاهها را تخریب کرد.
دفتر رسانهای غزه گفت که میزان خسارات منعکسکننده هشدارهای طولانیمدت درباره شکنندگی شرایط آوارگان است که آن را به محدودیتهای اسرائیل نسبت داد که گفته میشود ورود ۳۰۰ هزار چادر، خانههای پیشساخته و کاروان را مسدود کرده و از ساخت پناهگاههای امن جلوگیری کرده است.
این دفتر اسرائیل را «کاملاً و مستقیم مسئول» شرایط بشردوستانه دانست و از جامعه بینالمللی، سازمان ملل و نهادهای وابسته، سازمانهای بشردوستانه، تضمینکنندگان آتشبس و کشورهای کمک کننده خواست تا اقدام فوری برای تحت فشار قرار دادن برای بازکردن بیقید و شرط گذرگاهها و ورود فوری مواد پناهگاهی و اقلام اضطراری مطابق با پروتکل بشردوستانه توافق آتشبس انجام دهند.
یک طوفان زمستانی در روزهای گذشته نوار غزه را درنوردید و از روز چهارشنبه تاکنون جان بسیاری از جمله کودکان را گرفت، زیرا باران شدید، دمای زیر صفر و بادهای قوی باعث فروریختن مرگبار ساختمانهای بمبارانشده، آبگرفتگی اردوگاههای آوارگان و قرار گرفتن خانوادهها در معرض سرمای شدید شد.
اگرچه آتشبس از ۱۰ اکتبر برقرار شده، اما شرایط زندگی در غزه بهبود نیافته است، زیرا اسرائیل همچنان محدودیتهای شدیدی بر ورود کامیونهای کمکرسانی اعمال میکند و پروتکل بشردوستانه توافق را نقض میکند.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در حملات خود به غزه که علیرغم آتشبس ادامه یافته، بیش از ۷۰ هزار و ۳۰۰ نفر را - که بیشتر زنان و کودکان بودند - کشته و بیش از ۱۷۱ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است.
منبع: آناتولی