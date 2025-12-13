باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکریم آریا اظهار کرد: خیرین و شرکای اجتماعی که بهصورت نقدی یا غیرنقدی در حمایت از فعالیتهای بهزیستی مشارکت میکنند مطابق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: طبق ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت، مؤدیان مالیاتی میتوانند در صورت اختصاص بخشی از مالیات خود به سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، امور خیریه و طرحهای مدرسهسازی، این مبالغ را به عنوان هزینههای مالیاتی قابل قبول محسوب کنند.
صف مستمریبگیران بهزیستی برای سومین بار صفر میشود
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور از آغاز سومین مرحله اجرای طرح پوشش مددجویان پشت نوبت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، صف انتظار دریافت مستمری در سراسر کشور برای سومین بار متوالی به صفر میرسد.
علیرضا انجلاسی با اشاره به گستره خدمات سازمان بهزیستی افزود: اکنون بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.
وی یادآور شد: چند ماه قبل نیز با تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۸۰ هزار نفر از متقاضیان دریافت یارانه، صف انتظار برای دریافت مستمری به طور کامل حذف شده بود.
