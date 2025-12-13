فرمانده نیروی زمینی ارتش از تقویت یگان‌های پهپادی نیروی زمینی ارتش در جنوب‌شرق کشور خبر داد و گفت: پهپادهای نیروی زمینی ارتش به‌صورت مستمر مرزهای جنوب‌شرق کشور را پایش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با تأکید بر جایگاه ویژه قرارگاه منطقه جنوب‌شرق کشور، اظهار کرد: وسعت جغرافیایی استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشی از استان هرمزگان، همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان و همچنین وجود سواحل حساس و راهبردی دریای عمان به‌عنوان دروازه راهبردی خلیج فارس و اقیانوس هند، موجب شده است که این منطقه همواره مورد توجه و تأکید ستاد کل نیروهای مسلح قرار داشته باشد.

وی با اشاره به استقرار گسترده یگان‌های رزمی و پشتیبانی در کرمان، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر یگان‌های بیشتری را در جنوب‌شرق کشور مستقر کرده و در این راستا، اقدامات مؤثری هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی انجام شده است. به‌گونه‌ای که یگان‌های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش در استان کرمان استقرار یافته و نقش مهمی در ارتقای سطح امنیت منطقه ایفا می‌کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توسعه توان پهپادی این نیرو تصریح کرد: یگان‌های واکنش سریع پهپادی در منطقه جنوب‌شرق افزایش یافته و توسعه داده شده‌اند و در حوزه پرواز پهپادها نیز متناسب با نیازهای عملیاتی منطقه، اقدامات مؤثری در زمینه افزایش تعداد و ارتقای کیفیت سامانه‌های پهپادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: استفاده از پهپادهای رزمی، شناسایی، انتحاری و اطلاعاتی که به‌طور مداوم مرزها را پایش می‌کنند، به‌صورت جدی در دستور کار نیروی زمینی ارتش قرار دارد و این توانمندی نقش مهمی در رصد تحرکات مرزی و پیشگیری از تهدیدات احتمالی ایفا می‌کند.

امیرسرتیپ جهانشاهی خاطرنشان کرد: یگان‌های مستقر در مرزهای جنوب‌شرق کشور علاوه بر برخورداری از توان پهپادی، به تجهیزات الکترونیکی مرزی برای پایش و انسداد مرزها مجهز شده‌اند. همچنین ایجاد پایگاه‌ها، احداث برجک‌ها و توسعه زیرساخت‌های مرزی در دستور کار قرار گرفته و پایگاه‌های مناسبی در این مناطق احداث شده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: به لطف خداوند متعال، اقدامات لازم برای برقراری امنیت پایدار در جنوب‌شرق کشور انجام شده و یگان‌های نیروی زمینی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و بسیج مردمی، آمادگی دارند در هر نقطه‌ای که نیاز باشد از کشور عزیزمان دفاع کنند.

برچسب ها: نیروهای مسلح ، نیروی زمینی ارتش
خبرهای مرتبط
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
مجموع بیماران کرونایی بستری در گیلان به ۴۵۰ نفر رسید
سرلشکر باقری:
دفاع و امنیت چندلایه و مستحکمی در مرزها تشکیل دا‌ده‌ایم
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران:
نیروی زمینی برای اجرای ماموریت‌های محوله آمادگی ۱۰۰درصدی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش نخستین برف پاییزی در گدار کفنوئیه محور بافت
شرایط نامساعد جوی دانش آموزان جنوبی را غیر حضوری کرد
کرمان آماده میزبانی از زائران سالگرد شهید سلیمانی؛ ثبت‌نام اسکان از طریق اپلیکیشن «مرد میدان
آخرین اخبار
کرمان آماده میزبانی از زائران سالگرد شهید سلیمانی؛ ثبت‌نام اسکان از طریق اپلیکیشن «مرد میدان
شرایط نامساعد جوی دانش آموزان جنوبی را غیر حضوری کرد
بارش نخستین برف پاییزی در گدار کفنوئیه محور بافت
غرق شدن ۳ کودک در استخر کشاورزی
هشدار رئیس پلیس راه شمال استان در خصوص لغزندگی محور‌های مواصلاتی با نخستین باران پاییزی
تقویت یگان‌های پهپادی نیروی زمینی ارتش در جنوب‌شرق کشور
آزادی ۱۳ زندانی در زرند به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)