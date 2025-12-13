باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با تأکید بر جایگاه ویژه قرارگاه منطقه جنوبشرق کشور، اظهار کرد: وسعت جغرافیایی استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشی از استان هرمزگان، همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان و همچنین وجود سواحل حساس و راهبردی دریای عمان بهعنوان دروازه راهبردی خلیج فارس و اقیانوس هند، موجب شده است که این منطقه همواره مورد توجه و تأکید ستاد کل نیروهای مسلح قرار داشته باشد.
وی با اشاره به استقرار گسترده یگانهای رزمی و پشتیبانی در کرمان، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر یگانهای بیشتری را در جنوبشرق کشور مستقر کرده و در این راستا، اقدامات مؤثری هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی انجام شده است. بهگونهای که یگانهای رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی منطقهای نیروی زمینی ارتش در استان کرمان استقرار یافته و نقش مهمی در ارتقای سطح امنیت منطقه ایفا میکنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توسعه توان پهپادی این نیرو تصریح کرد: یگانهای واکنش سریع پهپادی در منطقه جنوبشرق افزایش یافته و توسعه داده شدهاند و در حوزه پرواز پهپادها نیز متناسب با نیازهای عملیاتی منطقه، اقدامات مؤثری در زمینه افزایش تعداد و ارتقای کیفیت سامانههای پهپادی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: استفاده از پهپادهای رزمی، شناسایی، انتحاری و اطلاعاتی که بهطور مداوم مرزها را پایش میکنند، بهصورت جدی در دستور کار نیروی زمینی ارتش قرار دارد و این توانمندی نقش مهمی در رصد تحرکات مرزی و پیشگیری از تهدیدات احتمالی ایفا میکند.
امیرسرتیپ جهانشاهی خاطرنشان کرد: یگانهای مستقر در مرزهای جنوبشرق کشور علاوه بر برخورداری از توان پهپادی، به تجهیزات الکترونیکی مرزی برای پایش و انسداد مرزها مجهز شدهاند. همچنین ایجاد پایگاهها، احداث برجکها و توسعه زیرساختهای مرزی در دستور کار قرار گرفته و پایگاههای مناسبی در این مناطق احداث شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: به لطف خداوند متعال، اقدامات لازم برای برقراری امنیت پایدار در جنوبشرق کشور انجام شده و یگانهای نیروی زمینی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و بسیج مردمی، آمادگی دارند در هر نقطهای که نیاز باشد از کشور عزیزمان دفاع کنند.