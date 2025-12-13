باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق این مطالعه که در مجله arXiv منتشر شده و توسط محقق استیون کین رهبری می‌شود، گرانش مریخ به شدت بر ویژگی‌های مدار زمین و شیب محور آن در دوره‌هایی که میلیون‌ها سال طول می‌کشد، تأثیر می‌گذارد.

این تغییرات ظریف در مدار و شیب محوری زمین، که توسط برهمکنش‌های گرانشی با سایر سیارات هدایت می‌شوند، به عنوان "چرخه‌های میلانکوویچ" شناخته می‌شوند و مسئول نوسانات بین عصر‌های یخبندان و دوره‌های گرم در تاریخ این سیاره هستند.

تیم تحقیقاتی از مدل‌های کامپیوتری برای مطالعه تأثیر تغییر جرم مریخ استفاده کرد و به نتایج شگفت‌انگیزی رسید:

ناپدید شدن یک چرخه آب و هوایی بزرگ: مدل‌ها نشان دادند که وقتی فرض می‌شد مریخ جرم صفر دارد، یک چرخه آب و هوایی بزرگ ۲.۴ میلیون ساله کاملاً ناپدید شد و ثابت کرد که جرم مریخ برای این رزونانس گرانشی طولانی مدت که بر میزان نور خورشید رسیده به زمین تأثیر می‌گذارد، ضروری است.

تأثیر مستقیم بر عصر‌های یخبندان: چرخه‌های کوتاه‌تر، که حدود ۱۰۰۰۰۰ سال طول می‌کشند و شروع و پایان عصر‌های یخبندان را تعریف می‌کنند، به شدت تحت تأثیر جرم مریخ قرار می‌گیرند. هرچه جرم آن در شبیه‌سازی بیشتر باشد، این چرخه‌ها قوی‌تر و طولانی‌تر می‌شوند.

تغییر فصول: چرخه شناخته شده انحراف محوری زمین که ۴۱۰۰۰ سال طول می‌کشد و شدت فصول را کنترل می‌کند، با جرم مریخ تغییر می‌کند. اگر مریخ ده برابر بزرگتر بود، این چرخه بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ سال طول می‌کشید و الگو‌های تشکیل و ذوب صفحات یخی روی زمین را به شدت تغییر می‌داد.

اگرچه این مطالعه تأیید کرد که چرخه پایدار ۴۰۵۰۰۰ ساله (ناشی از تعامل زهره و مشتری) همچنان یک "مترونوم" ثابت است، اما مریخ را از یک نقش ثانویه به یک شریک اصلی در شکل‌دهی به آب و هوای زمین در درازمدت ارتقا داد.

اهمیت این یافته‌ها فراتر از درک تاریخ زمین به جستجوی سیارات قابل سکونت در خارج از منظومه شمسی ما می‌رسد. آنها به ارزیابی پایداری آب و هوای سیاره‌ای شبیه زمین کمک می‌کنند، زیرا یک همسایه بزرگ در یک مدار مناسب می‌تواند آب و هوای معتدل را تقویت کند یا نوسانات شدید آب و هوایی را ایجاد کند.

بنابراین، این تحقیق نشان می‌دهد که آب و هوای زمین صرفاً محصول رابطه آن با خورشید نیست، بلکه نتیجه تعاملات پیچیده با همسایگان کیهانی آن است و مریخ نقش غیرمنتظره‌ای در شکل‌دهی به تاریخ آب و هوای سیاره ما ایفا می‌کند.

منبع: Science Alert