معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین، گفت: نرخ کرایه تاکسی‌ها طبق مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حیدری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درخصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسی‌ها، اظهارکرد: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

منبع: شهر

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مردم رو خسته کردید به کنار ،هوتون خسته نشدید اینقدر دروغ میگید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
واقعا خوبید ؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۰۶:۲۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
هیچ چیزی رو تورم اثر نداره...افزایش قیمت دلار...افزایش قیمت طلا و بنزین...هیچکدوم باعث گرانی نمیشه...فقط حقوق کارگر که ابتدای سال 20 درصد میزارن روش باعث تورم تا آخر سال میشه و متوقف نمیشه...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
خفه شید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
چرند میگه ،
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بعد این خبر قطعا میره بالا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
قیمتها قبلا بالا رفته
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
یواش یواش
۰
۱۱
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
میگن کسایی که ماشین دو تا سه تا دارن فقط به یکیش بنزین میدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
فقط خوب بلدن حق رانندگان بیچاره را خوب بخورند رانندگان زیر خط فقر قانون باید برای همه باید باشد در کل کشور
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
همش درو غ
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
گرانی داره بیداد می‌کنه شما فقط چرت پرت از زبان مسولین بنویسید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
کرایه ها،بالا رفت همینم می خواستید فقط انکار یاد گرفتید
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد ایزدی
۱۹:۲۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
افزایش قیمت دلار،طلا و بنزین،وآزاد کردن واردات و برداشتن ارز ترجیحی هیچ تاثیری در افزایش قیمت نداره.
تنها چیزی ک موجب تورم میشه افزایش حقوق کارگر و بخصوص کارمنده .
۰
۱
پاسخ دادن
United Arab Emirates
Shs
۱۹:۱۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
ظاهرا شما و دولت کل ایران را فقط شهر تهران می‌بینید و اطلاعی ندارید. کل کرایه.ها به مرور گرون میشه و ظاهرا خبر ندارید که یک خانواده روستانشین اگه بخواد فقط مراجعه کنه به شهر برای دکتر و بخواد فقط کرایه را بده جدا از هزینه دکتر واقعا چه عذابی را باید متحمل بشه
۰
۲
پاسخ دادن
