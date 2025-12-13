تیم پاراتنیس روی میز دوبل پسران، سومین طلای کشورمان در این رشته در بازی‌های پاراآسیایی جوانان را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - رقابت‌های پاراتنیس روی میز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، ظهر امروز با برگزاری فینال دوبل پسران در کلاس ۱۴ خاتمه یافت.

در این دیدار تیم دو نفره ایران با ترکیب علی راستی و آرشام رمضانی به مصاف تیم دوبل چین تایپه رفت و در جدالی نزدیک و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به مدال طلا و عنوان قهرمانی رسید.

این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمان ۲ بر صفر عقب بود، اما در سه گیم بعدی به برتری رسید و در نهایت عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب جمع مدال‌های رشته پاراتنیس روی میز به عدد ۹ رسید. ملی‌پوشان ایران ۳ طلا و ۶ برنز کسب کردند.

تیم پاراتنیس روی میز

برچسب ها: تنیس روی میز ، بازی های پاراآسیایی ، پاراتنیس روی میز
خبرهای مرتبط
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
نجاتی طلایی شد، حسین پور نقره دشت کرد
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اخراج سرمربی حریف سپاهان
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
آخرین اخبار
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل