تیم ملی گلبال پسران ایران در چارچوب بازی‌های پاراآسیایی جوانان به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در شهر دبی جریان دارد، تیم گلبال پسران ایران در دیدار رده بندی مقابل تایلند با نتیجه ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

در این بازی ایران در ۱۲ دقیقه نخست به پیروزی ۸ بر ۴ رسید و با ادامه برتری خود در نیمه دوم توانست به برتری ۷ بر ۳ برسد تا در مجموع ۱۵ بر ۷ تایلند را شکست دهد و صاحب گردن آویز برنز شود.

تیم گلبال پسران ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب علی ریگی، سید علیرضا رسولی، طا‌ها کرامتی، سید محمد علی موسوی، احمد رضا قاسمی، مهدی غفوری و سرمربیگری محمود یوسفیان و صاحب یوسفی به عنوان مربی پا به میدان گذاشته بود. محمدرضا مظلومی سرپرستی تیم را برعهده داشت.

برچسب ها: تیم گلبال ، کمیته ملی پارالمپیک ، بازی های پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
محمد صلاح در راه جده
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آخرین اخبار
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟