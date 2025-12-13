مطالعه‌ای تازه نشان داده است که درمان بحث‌برانگیز آهن وریدی برای کم‌خونی امیدی تازه برای بیماران ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Blood منتشر شده است، نشان داده است که درمان آهن وریدی برای کم‌خونی، که سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است، در کاهش مرگ و میر و بهبود سطح هموگلوبین در بیماران ایمن و مؤثر است.

این مطالعه که داده‌های بیش از ۸۵۰۰۰ بیمار را در چندین بیمارستان تجزیه و تحلیل کرده است، نشان داد که آهن وریدی یک درمان ایمن برای کم‌خونی است و حتی خطر مرگ را در بیماران مبتلا به عفونت‌های باکتریایی کاهش می‌دهد.

علیرغم باور‌های قبلی مبنی بر اینکه آهن وریدی می‌تواند باکتری‌ها را تغذیه کرده و عفونت‌ها را بدتر کند، نتایج خلاف این را نشان داد. کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر در ۱۴ و ۹۰ روز در بیماران مبتلا به ذات‌الریه، عفونت‌های MRSA (ضدباکتری متاستاتیک)، کولیت و سایر عفونت‌های رایج پس از دریافت آهن وریدی ثبت شد.

این داده‌ها همچنین نشان داد که سطح هموگلوبین پس از دو تا سه ماه در بیمارانی که این نوع درمان را دریافت کردند، در مقایسه با کسانی که آهن دریافت نکردند، به طور قابل توجهی افزایش یافت.

برعکس، این مطالعه بهبود قابل توجهی در بیماران مبتلا به مننژیت باکتریایی پس از مکمل آهن ثبت نکرد، اما هیچ وخامتی در سلامت آنها نیز مشاهده نشد.

محققان با تأکید براینکه این یافته‌ها مبتنی بر داده‌های گذشته‌نگر هستند، خاطرنشان کردند که تنها کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده می‌توانند به‌طور قطعی این مزایا را تأیید کنند. با این حال، داده‌های فعلی نشان‌دهنده نیاز به تجدیدنظر در رویکرد‌های سنتی برای درمان کم‌خونی در بیماران مبتلا به عفونت‌های حاد است.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: آهن ، کم خونی ، مننژیت ، بیماری کم خونی
خبرهای مرتبط
فقر آهن چه بلایی به سرمان می‌آورد؟
شايد كم خوني در كمين شماهم باشد!!
فقرآهن؛ شایع ترین نوع کم خونی در کودکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
آخرین اخبار
آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی حاد در کشور اعلام شد/ نتایج آزمایش کووید کمتر از یک درصد
روزنه‌ای از امید برای درمان بیماران مبتلا به کم خونی از طریق یک شیوه بحث برانگیز قبلی
کشف یک عامل کلیدی در تغییرات اقلیمی زمین طی میلیون‌ها سال
اجرای سند تحول آموزش و پرورش با چالش‌هایی مواجه بوده است
بازگشت ZTE به بازار تبلت
کمبود ۱۸۰۰ نیروی کار درمان و گفتار درمان
یک عامل پنهان که قلب را ضعیف و طول عمر را کوتاه می‌کند
نوسانات شدید دما سلامت زمین را تهدید می‌کند!
ایران‌ساخت موتور اتصال پژوهش دانشگاهی به تجاری‌سازی فناوری است
ویوو به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ایران‌ساخت ۱۳؛ تثبیت نقش تجهیزات آزمایشگاهی به‌عنوان پیشران امنیت و توسعه فناوری کشور
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت/آغاز مرحله دوم آزمون از اواخر آذر
توافق ایران و تایلند درباره ارتباط‌های نظارتی در حوزه غذا/ بررسی استاندارد برنج وارداتی
اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵
امید تازه برای درمان کمردرد‌های مزمن و ترمیم دیسک بین‌مهره‌ای
دانشگاه تهران قهرمان مسابقات نجات غریق دانشگاه‌های کشور شد
ثبت نام بیش از ۲۱۰ هزار داوطلب کنکور ارشد/ فردا، آخرین مهلت نام‌نویسی
ارتقای سلامت روان سالمندان با فعالیت بدنی مبتنی بر اینترنت
بلع ناخواسته رژلب و افزایش خطر جذب فلزات سنگین
مصرف دارو‌های ضدافسردگی در دوران شیردهی خطری برای رشد مغز نوزاد ندارد
مقابله با اوتیسم با اصلاح سبک زندگی و تغذیه + فیلم
افتتاح مدرسه جدید ایرانیان دوحه با حضور وزیر آموزش و پرورش
عدم کمبود دارو با پرداخت به موقع معوقات صندوق‌های بیمه‌گر + فیلم