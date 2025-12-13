باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعهای که اخیراً در مجله Blood منتشر شده است، نشان داده است که درمان آهن وریدی برای کمخونی، که سالها بحثبرانگیز بوده است، در کاهش مرگ و میر و بهبود سطح هموگلوبین در بیماران ایمن و مؤثر است.
این مطالعه که دادههای بیش از ۸۵۰۰۰ بیمار را در چندین بیمارستان تجزیه و تحلیل کرده است، نشان داد که آهن وریدی یک درمان ایمن برای کمخونی است و حتی خطر مرگ را در بیماران مبتلا به عفونتهای باکتریایی کاهش میدهد.
علیرغم باورهای قبلی مبنی بر اینکه آهن وریدی میتواند باکتریها را تغذیه کرده و عفونتها را بدتر کند، نتایج خلاف این را نشان داد. کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر در ۱۴ و ۹۰ روز در بیماران مبتلا به ذاتالریه، عفونتهای MRSA (ضدباکتری متاستاتیک)، کولیت و سایر عفونتهای رایج پس از دریافت آهن وریدی ثبت شد.
این دادهها همچنین نشان داد که سطح هموگلوبین پس از دو تا سه ماه در بیمارانی که این نوع درمان را دریافت کردند، در مقایسه با کسانی که آهن دریافت نکردند، به طور قابل توجهی افزایش یافت.
برعکس، این مطالعه بهبود قابل توجهی در بیماران مبتلا به مننژیت باکتریایی پس از مکمل آهن ثبت نکرد، اما هیچ وخامتی در سلامت آنها نیز مشاهده نشد.
محققان با تأکید براینکه این یافتهها مبتنی بر دادههای گذشتهنگر هستند، خاطرنشان کردند که تنها کارآزماییهای تصادفی کنترلشده میتوانند بهطور قطعی این مزایا را تأیید کنند. با این حال، دادههای فعلی نشاندهنده نیاز به تجدیدنظر در رویکردهای سنتی برای درمان کمخونی در بیماران مبتلا به عفونتهای حاد است.
منبع: Lenta.ru