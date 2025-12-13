دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت معتبر بین‌المللی International Design Awards ۲۰۲۵ (IDA) آمریکا، عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند.

تیم این دانشگاه در رقابت معتبر بین‌المللی International Design Awards (IDA)‌۲۰۲۵ آمریکا موفق شدند عنوان «شایسته تقدیر» را در بخش دانشجویی از آنِ خود کنند. این موفقیت با طرح نوآورانه‌ای با عنوان «باغ هنر و صنعت» به‌دست آمده است؛ طرحی که با هدایت امین حبیبی (دانشیار معماری دانشگاه شیراز)، طراحی اصلی مریم زارع با همکاری محمدصالح سمیعی‌پور(دانشجویان کارشناسی ارشد معماری ‌منظر دانشگاه) اجرا شده و توانسته در میان برترین آثار دانشجویی سال ۲۰۲۵ جهان قرار گیرد.

رقابت IDA از معتبرترین مسابقات جهانی در حوزه طراحی است که با هدف شناسایی و تقدیر از خلاقیت، نوآوری و کیفیت حرفه‌ای آثار طراحی برگزار می‌شود. داوران این رقابت، پروژه‌هایی را برمی‌گزینند که علاوه‌بر خلاقیت و زیبایی‌شناسی، درک عمیق‌تری از کارکرد، اجتماع و پایداری زیست‌محیطی داشته باشند.

پروژه‌ «باغ هنر و صنعت» بر بازآفرینی کارخانه قدیمی روغن نباتی نرگس شیراز متمرکز است؛ مجموعه‌ای که از نخستین صنایع غذایی مدرن استان فارس به شمار می‌رود. قرارگیری این کارخانه در بافت شهری شیراز و مجاورت آن با حافظیه، موجب شده به بخشی از حافظه جمعی و هویت صنعتی شهر تبدیل شود.

در این طرح، با بهره‌گیری از مدل LENSES و رویکرد توسعه پایدار شهری، تلاشی صورت گرفته تا پیوندی میان فرهنگ، هنر، جامعه و زیست‌بوم برقرار شود و برای این میراث صنعتی، نقشی تازه در بستر فرهنگی معاصر شیراز تعریف شود؛ نقشی که نشان‌دهندۀ تعامل میان گذشته‌ی صنعتی و آینده‌ی فرهنگی این شهر است.

منبع: روابط عمومی دانشگاه شیراز

برچسب ها: درخشش دانشجویان ، دانشگاه شیراز ، آمریکا
