باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی که از دیروز آغاز شده بود، امروز (شنبه ٢٢ آذرماه) نیز پیگیری شد.

در روز دوم مسابقات پاراتکواندوی دبی ۲۰۲۵، دو نماینده دختر و دو پسر ایران به مصاف رقبای خود رفتند که ابتدا مهراوه دومهری و رومینا چمسورکی در بخش دختران یک برنز و یک نقره به دست آوردند.

امیرمحمد حقیقت‌شناس هم که آخرین شانس طلای پاراتکواندوی پسران بود، پس از پیروزی در دور اول مقابل «ماروگان» از هند، و همچنین شکست مقابل «توشپولوتوف» از ازبکستان در مرحله نیمه نهایی، در فینال به مصاف پاراتکواندوکاری از تایلند رفت.

ملی‌پوش وزن منهای ۷۰ کیلوگرم کشورمان با شکست حریف تایلندی، آخرین مدال پاراتکواندوی ایران را طلایی کرد.

بدین ترتیب پرونده مسابقات پاراتکواندوی ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ با مجموع ٩ مدال شامل چهار طلا، سه نقره و دو برنز بسته شد.