باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گفته وبسایت فناوری ITHome، دستیار هوشمند "Mi Chat" و نرمافزار جدید آن، قابلیتهای رو به رشد این شرکت در هوش مصنوعی را به نمایش خواهد گذاشت. این دستیار در دستگاهها و سرویسهای مختلف شیائومی در دسترس خواهد بود و بر اساس مدل زبان بزرگ "MiMo-۷B-RL" که این شرکت اوایل امسال راهاندازی کرده است، عمل خواهد کرد.
این سایت اعلام کرد که این دستیار هوشمند جدید رقیبی قوی برای ChatGPT خواهد بود و توضیح داد که این مدل با وجود داشتن پارامترهای کمتر (تنها ۷ میلیارد) از رقبای خود پیشی گرفته است. این مدل در آزمایشهای اولیه عملکرد بهتری نسبت به مدل "o۱-mini" OpenAI و مدل "Qwen QwQ-۳۲B-Preview" علیبابا نشان داده است.
این سایت همچنین خاطرنشان کرد که مدیرعامل شیائومی پیش از این اعلام کرده بود که این شرکت امسال سرمایهگذاری زیادی در توسعه هوش مصنوعی خواهد کرد و فاش کرد که مهندسان این شرکت قصد دارند شبکههای عصبی را عمیقاً با دنیای فیزیکی ادغام کنند.
کارشناسان این سایت پیشبینی کردند که دستیار «Mi Chat» رسماً در کنفرانس شرکای اکوسیستم خانه و ماشین انسان شیائومی ۲۰۲۵ که قرار است در ۱۷ دسامبر در پکن برگزار شود، معرفی خواهد شد.
اوایل ماه میلادی جاری، فایننشال تایمز گزارش داد که تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند چینی به عنوان بخشی از رقابت خود با اپل، به شدت شروع به تبلیغ ویژگیهای هوش مصنوعی کردهاند.
منبع: روسیا الیوم