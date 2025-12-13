رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از برپایی نمایشگاه عرضه کالا‌ها و اقلام مورد نیاز شب یلدا در باغ جنت و پارک آزادی شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی، هدف از برپایی دو نمایشگاه عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز در باغ جنت و پارک آزادی را تنظیم بازار با عرضه کالا‌ها و اقلام مورد نیاز شب یلدا و رفاه مردم عنوان کرد و گفت: ۱۳۰ غرفه در این دو نمایشگاه فعال هستند و به عرضه کالا‌های مورد نیاز شب یلدا می‌پردازند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از اعضای کمیته برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای اصناف به ویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، فرمانداری شیراز، شهرداری شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی فارس، نمایشگاه دائمی بین المللی شیراز و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس که در برپایی نمایشگاه‌های اتاق اصناف مرکز استان و ارتقاء اعتماد مردمی به نمایشگاه‌ها نقش موثری دارند نیز تقدیر و تشکر ویژه به عمل آورد و از مردم جهت بازدید از این دو نمایشگاه که از شب میلاد حضرت زهرا (س) برپا شده‌اند و تا شب یلدا برپا خواهند بود، دعوت به عمل آورد.

جوانمردی در پایان با بیان اهمیت نظارت و بازرسی در فروش‌های فوق العاده و نمایشگاه‌های اصناف افزود: بازرسان اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز بر این نمایشگاه‌ها نظارت کامل دارند و شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ نیز جهت دریافت هر گونه گزارش و شکایات در نظر گرفته شده است.

سجاد خلیلی، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه‌ها به افزایش تقاضا برای خرید اقلام مرتبط با شب یلدا در ایام کنونی اشاره کرد و گفت: بر همین اساس و با هدف رفاه شهروندان با یک هم افزایی مطلوب، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و اتاق اصناف مرکز استان فارس برای برپایی نمایشگاه‌ها در بوستان جنت و پارک آزادی اقدام ورزیده‌اند.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز جلسه تخصصی با نمایندگان بازارچه‌ها و بهره‌برداران با محوریت نوع و حجم تأمین اقلام پرمصرف، اجرای تخفیف‌های مناسب، ایجاد نظم در تحویل بار، کنترل کیفیت محموله‌ها و نظارت مستمر بر قیمت‌ها برگزار شده است.

خلیلی با تاکید بر استقبال شهروندان از این نمایشگاه‌ها نیز عنوان کرد: در این نمایشگاه ها، اعمال تخفیف‌های ویژه شب یلدا در برخی اقلام، همچون انواع میوه‌های پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار در نظر گرفته شده است و هدف ما این است که شهروندان شیراز خرید شب یلدای خود را با آرامش، اطمینان و رضایت کامل انجام دهند.

مسعود زارعی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز ضمن حضور در آیین افتتاح این نمایشگاه‌ها همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س)، همراهی شهرداری و اصناف برای تأمین اقتصادی نیاز خانواده‌ها را در مناسبت‌های ملی و مذهبی ارج نهاد و گفت: در این نمایشگاه‌ها شاهد تنوع محصول، کیفیت کنترل‌شده، قیمت‌های منصفانه و نظارت مستمر هستیم.

او از شهروندان دعوت کرد از نمایشگاه‌های ویژه روز مادر و شب یلدا که در باغ جنت و پارک آزادی شیراز برپا شده‌اند، بازدید کنند و این نمایشگاه‌ها را اقدامی موثر در حمایت از حقوق مصرف کننده نیز دانست.

منبع: اتاق اصناف مرکز استان فارس

برچسب ها: شب یلدا ، نمایشگاه ، شیراز
خبرهای مرتبط
آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا و روز مادر در بازار فارس
آماده‌باش بازارچه‌های شیراز برای شب یلدا
طنین غزل‌های حافظ از شیراز در رسانه ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی فارس؛ ؛بارش گسترده برف و باران در سراسر استان
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران
ذخایر سدهای فارس به ۸۱۳ میلیون مترمکعب رسید
سالانه ۲۴۰۰ چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه می‌شود
آغاز رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» در شیراز
بانک‌ها باید بازوی توانمند تولیدکنندگان غذای حلال شوند
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
آغاز دور تازه اقدامات حفاظتی و ساماندهی میراث جهانی ساسانی فارس با ۱۰ پروژه جدید
حرم شاهچراغ(ع) عصاره قرن‌ها ارادت و هنر مردم فارس
از شیراز تا بازار‌های جهانی؛ جوانان خلاق، امید تازه اقتصاد ایران
آخرین اخبار
نمایشگاه‌های عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز افتتاح شد
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت بین‌المللی طراحی ۲۰۲۵ IDA آمریکا
۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در کشور/ ۷۰ درصد ایست‌های قلبی در منازل رخ می‌دهد
پایداری شبکه برق فارس در برابر بارش و سیل
از شیراز تا بازار‌های جهانی؛ جوانان خلاق، امید تازه اقتصاد ایران
کشف ۱۲ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز
هشدار هواشناسی فارس؛ ؛بارش گسترده برف و باران در سراسر استان
بهره‌وری باید به جریان فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل شود
۱۱ جان‌باخته در حوادث ترافیکی هفته گذشته فارس
آغاز رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» در شیراز
حرم شاهچراغ(ع) عصاره قرن‌ها ارادت و هنر مردم فارس
ذخایر سدهای فارس به ۸۱۳ میلیون مترمکعب رسید
سالانه ۲۴۰۰ چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه می‌شود
مشارکت خیران در طرح آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم فارس
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
آغاز دور تازه اقدامات حفاظتی و ساماندهی میراث جهانی ساسانی فارس با ۱۰ پروژه جدید
بانک‌ها باید بازوی توانمند تولیدکنندگان غذای حلال شوند
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران