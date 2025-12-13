باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی، هدف از برپایی دو نمایشگاه عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز در باغ جنت و پارک آزادی را تنظیم بازار با عرضه کالا‌ها و اقلام مورد نیاز شب یلدا و رفاه مردم عنوان کرد و گفت: ۱۳۰ غرفه در این دو نمایشگاه فعال هستند و به عرضه کالا‌های مورد نیاز شب یلدا می‌پردازند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از اعضای کمیته برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای اصناف به ویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، فرمانداری شیراز، شهرداری شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس، اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی فارس، نمایشگاه دائمی بین المللی شیراز و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس که در برپایی نمایشگاه‌های اتاق اصناف مرکز استان و ارتقاء اعتماد مردمی به نمایشگاه‌ها نقش موثری دارند نیز تقدیر و تشکر ویژه به عمل آورد و از مردم جهت بازدید از این دو نمایشگاه که از شب میلاد حضرت زهرا (س) برپا شده‌اند و تا شب یلدا برپا خواهند بود، دعوت به عمل آورد.

جوانمردی در پایان با بیان اهمیت نظارت و بازرسی در فروش‌های فوق العاده و نمایشگاه‌های اصناف افزود: بازرسان اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز بر این نمایشگاه‌ها نظارت کامل دارند و شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ نیز جهت دریافت هر گونه گزارش و شکایات در نظر گرفته شده است.

سجاد خلیلی، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه‌ها به افزایش تقاضا برای خرید اقلام مرتبط با شب یلدا در ایام کنونی اشاره کرد و گفت: بر همین اساس و با هدف رفاه شهروندان با یک هم افزایی مطلوب، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز و اتاق اصناف مرکز استان فارس برای برپایی نمایشگاه‌ها در بوستان جنت و پارک آزادی اقدام ورزیده‌اند.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز جلسه تخصصی با نمایندگان بازارچه‌ها و بهره‌برداران با محوریت نوع و حجم تأمین اقلام پرمصرف، اجرای تخفیف‌های مناسب، ایجاد نظم در تحویل بار، کنترل کیفیت محموله‌ها و نظارت مستمر بر قیمت‌ها برگزار شده است.

خلیلی با تاکید بر استقبال شهروندان از این نمایشگاه‌ها نیز عنوان کرد: در این نمایشگاه ها، اعمال تخفیف‌های ویژه شب یلدا در برخی اقلام، همچون انواع میوه‌های پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار در نظر گرفته شده است و هدف ما این است که شهروندان شیراز خرید شب یلدای خود را با آرامش، اطمینان و رضایت کامل انجام دهند.

مسعود زارعی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز ضمن حضور در آیین افتتاح این نمایشگاه‌ها همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه (س)، همراهی شهرداری و اصناف برای تأمین اقتصادی نیاز خانواده‌ها را در مناسبت‌های ملی و مذهبی ارج نهاد و گفت: در این نمایشگاه‌ها شاهد تنوع محصول، کیفیت کنترل‌شده، قیمت‌های منصفانه و نظارت مستمر هستیم.

او از شهروندان دعوت کرد از نمایشگاه‌های ویژه روز مادر و شب یلدا که در باغ جنت و پارک آزادی شیراز برپا شده‌اند، بازدید کنند و این نمایشگاه‌ها را اقدامی موثر در حمایت از حقوق مصرف کننده نیز دانست.

منبع: اتاق اصناف مرکز استان فارس