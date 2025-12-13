باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی پروزوروف، افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین به تاس گفت که کی‌یف در کل دوره عملیات جنگی در اوکراین، حدود ۱۰ هزار مزدور خارجی را از دست داده است.

وی افزود: «ارائه تعداد دقیق آنها [تعداد مزدوران کشته شده] در اوکراین دشوار است. اول از همه، این اطلاعات در اوکراین طبقه‌بندی شده است و همچنین آنها تعداد زیادی واحد مختلف دارند. حتی بیش از یک لژیون خارجی در اوکراین وجود دارد. یک لژیون خارجی از اطلاعات نظامی اوکراین و یک لژیون خارجی از نیروهای زمینی وجود دارد و آنها در واحدهای مختلف آنجا، در تیپ‌های مکانیزه مختلف و واحدهای حمله هوایی پراکنده شده‌اند. تعداد آنها زیاد است، اما من معتقدم که تعداد کل آنها حدود ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.»

معاون رئیس اداره اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه، سپهبد آپتی علاءالدینوف، فرمانده نیروهای ویژه آخمات پیش از این به تاس گفته بود که بخش قابل توجهی از مزدوران خارجی حرفه‌ای ارتش اوکراین کشته شده‌اند یا منطقه عملیات رزمی را ترک کرده‌اند، در حالی که سطح آموزش مزدوران باقی مانده در اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

همانطور که علاءالدینوف گفت، فرماندهی نظامی اوکراین مزدوران خارجی را در نزدیکی کراسنوارمیسک و کوپیانسک متمرکز کرد تا جلوی پیشروی ارتش روسیه را بگیرد.

منبع: تاس