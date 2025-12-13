افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین گفت که کی‌یف در کل دوره عملیات جنگی در اوکراین حدود ۱۰ هزار مزدور خارجی را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی پروزوروف، افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین به تاس گفت که کی‌یف در کل دوره عملیات جنگی در اوکراین، حدود ۱۰ هزار مزدور خارجی را از دست داده است.

وی افزود: «ارائه تعداد دقیق آنها [تعداد مزدوران کشته شده] در اوکراین دشوار است. اول از همه، این اطلاعات در اوکراین طبقه‌بندی شده است و همچنین آنها تعداد زیادی واحد مختلف دارند. حتی بیش از یک لژیون خارجی در اوکراین وجود دارد. یک لژیون خارجی از اطلاعات نظامی اوکراین و یک لژیون خارجی از نیروهای زمینی وجود دارد و آنها در واحدهای مختلف آنجا، در تیپ‌های مکانیزه مختلف و واحدهای حمله هوایی پراکنده شده‌اند. تعداد آنها زیاد است، اما من معتقدم که تعداد کل آنها حدود ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.»

معاون رئیس اداره اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه، سپهبد آپتی علاءالدینوف، فرمانده نیروهای ویژه آخمات پیش از این به تاس گفته بود که بخش قابل توجهی از مزدوران خارجی حرفه‌ای ارتش اوکراین کشته شده‌اند یا منطقه عملیات رزمی را ترک کرده‌اند، در حالی که سطح آموزش مزدوران باقی مانده در اوکراین به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

همانطور که علاءالدینوف گفت، فرماندهی نظامی اوکراین مزدوران خارجی را در نزدیکی کراسنوارمیسک و کوپیانسک متمرکز کرد تا جلوی پیشروی ارتش روسیه را بگیرد.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، مزدوران خارجی
خبرهای مرتبط
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
اودسا پس از حمله روسیه با خاموشی گسترده مواجه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا حکم توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا را علنی کرد
غزه؛ ویرانی، سوء‌تغذیه و سرما در سومین زمستان جنگ
آمریکا محموله نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کرد
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
آمریکا و ونزوئلا؛ تدارک برای جنگ یا نمایش قدرت؟
حمله ارتش صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری و غزه
مصر به دلیل اختلافات درباره غزه، دیدار با نتانیاهو را به تعویق انداخت
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
آمریکا قطعنامه سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینیان را محکوم کرد
آخرین اخبار
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۱۰۰۰ نفر گذشت
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ؛ وقتی انگشت اتهام او به سمت خودش می‌چرخد
دبیرکل حزب الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
دولت غزه: طوفان جان ۱۱ فلسطینی را گرفت و ۴ میلیون دلار خسارت وارد کرد
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
درگیری‌های مرزی اسرائیل و لبنان در آستانه تحول نظامی گسترده
اودسا پس از حمله روسیه با خاموشی گسترده مواجه شد
مصر به دلیل اختلافات درباره غزه، دیدار با نتانیاهو را به تعویق انداخت
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
صدای عدالتخواهی ایران در عشق آباد
سازمان ملل: رژیم صهیونیستی امسال بیش از هزار فلسطینی را در کرانه باختری آواره کرده است
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
ادعای مانیل درباره حمله گارد ساحلی چین به ماهیگیران فیلیپینی
ایالت کالیفرنیا از دولت ترامپ به دلیل لغو کمک‌های مالی حمل و نقل شکایت کرد
آمریکا محموله نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کرد
آمریکا قطعنامه سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینیان را محکوم کرد
حمله ارتش صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری و غزه
آمریکا حکم توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا را علنی کرد
آمریکا و ونزوئلا؛ تدارک برای جنگ یا نمایش قدرت؟
غزه؛ ویرانی، سوء‌تغذیه و سرما در سومین زمستان جنگ
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به طور نامحدود مسدود می‌کند
۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اسرائیل در بودجه ۲۰۲۶ آمریکا
دیدار پوتین و رئیس‌جمهور عراق در عشق‌آباد
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
مقام صهیونیست: ترکیه دشمن اسرائیل است
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند
جلسه هیئت اوکراینی با مشاوران امنیت ملی آمریکا و اروپا
وزرای خارجه کشور‌های عربی-اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا را محکوم کردند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید