در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، اتهاماتی که او به بایدن نسبت می‌داد، کم کم متوجه خودش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود قرار بود درباره اقتصاد صحبت کند. اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دشمن قدیمی‌اش «جو بایدن» را مجددا هدف قرار داد. او گفت: «کدام بهتر است؟ جو خواب‌آلود یا جو کلاهبردار؟ معمولا جو کلاهبردار برنده می‌شود. من تعجب می‌کنم. چون به نظر من او خواب‌آلود است». 

رئیس جمهور آمریکا و هوادارانش که از خواب‌آلودگی بایدن خوشحال بودند، ظاهراً از یک طنز غنی بی‌خبر هستند: اینکه خود ترامپ اخیراً در جلسات مختلفی در حال چرت زدن دیده شده است.

ترامپ در هر فرصتی تلاش می‌کند تا رقیب دموکرات خود را تخریب کرده و او را به افزایش تورم و مهاجرت غیرقانونی متهم می‌کند. با این حال، ترامپ در ماه‌های اخیر با همان مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند.

کرت باردلا، تحلیلگر سیاسی در این خصوص گفت: «دشوار است که شباهت‌ها را چه از نظر سن و چه از نظر چگونگی بروز آن و قطعاً از نظر وضعیت اقتصاد نبینیم. ترامپ در نقشی که جو بایدن مجبور به ایفای آن بود، بازی می‌کند».

جو بایدن در طول چهار سال ریاست جمهوری با نگرانی‌هایی در مورد سلامت روانی و جسمی خود رو‌به‌رو بود و پس از عملکرد فاجعه‌بار در مناظره انتخاباتی که منجر به انصراف او شد، این نگرانی‌ها به اوج خود رسید. در همین حال، دستیاران بایدن به دلیل تلاش برای پنهان کردن ضعف او از مردم و رسانه‌ها محکوم شدند.

این موضوع برای ترامپ خوراک سیاسی مفیدی بوده است. او اخیراً در مورد بایدن گفت: «او همیشه می‌خوابد. در طول روز، در طول شب، در ساحل. من اهل خواب نیستم». اما خود ترامپ این روز‌ها با ضعف و بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. در ماه ژوئیه، کاخ سفید اعلام کرد که پس از مشاهده «تورم خفیف» در پا‌های او، معاینه پزشکی انجام داده و مشخص شد که او به نوعی بیماری رایج در افراد مسن مبتلا است که باعث تجمع خون در رگ‌ها می‌شود.

عکس‌ها همچنین کبودی پشت دست ترامپ را نشان می‌دادند که با آرایشی پوشیده شده بود که دقیقاً با رنگ پوست او مطابقت نداشت. این هفته او دست راستش را بانداژ کرده بود. روز پنجشنبه، کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که اینها نتیجه «دست دادن مداوم» رئیس جمهور است. در همین حال، کاخ سفید اعلام کرده ترامپ در ماه اکتبر به عنوان بخشی از غربالگری پیشگیرانه، از قلب و شکم خود تصویربرداری‌ام‌آرآی انجام داده و نتیجه «کاملاً طبیعی» بوده است.

اما شاید از همه جالب‌تر، ویدئو‌های چرت زدن او باشد. در دفتر بیضی شکل و در جلسه کابینه، افتادگی پلک‌های او قابل مشاهده بود، حتی در حالی که وزرای کابینه او را غرق در تعریف می‌کردند. 

منتقدان می‌گویند که سخنرانی‌های تکراری و بی‌ربط ترامپ و پست‌های شبکه‌های اجتماعی او، شواهد بیشتری از زوال شناختی وی هستند، زیرا اغلب از موضوعی به موضوع دیگر با عبارات عجیب و غریب و بی‌ربط می‌پرند. 

با گذشت دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، بررسی‌ها احتمالاً تشدید خواهد شد. تحلیل اخیر نیویورک تایمز از برنامه ترامپ نشان داد که او در رویداد‌های عمومی کمتری شرکت کرده و در داخل کشور بسیار کمتر از سال اول ریاست جمهوری‌اش سفر می‌کند.

منبع: گاردین

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا
خبرهای مرتبط
ادعای وال استریت ژورنال:
آمریکا محموله نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کرد
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا حکم توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا را علنی کرد
غزه؛ ویرانی، سوء‌تغذیه و سرما در سومین زمستان جنگ
آمریکا محموله نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کرد
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
آمریکا و ونزوئلا؛ تدارک برای جنگ یا نمایش قدرت؟
حمله ارتش صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری و غزه
مصر به دلیل اختلافات درباره غزه، دیدار با نتانیاهو را به تعویق انداخت
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
آمریکا قطعنامه سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینیان را محکوم کرد
آخرین اخبار
شمار قربانیان سیل اندونزی از ۱۰۰۰ نفر گذشت
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ؛ وقتی انگشت اتهام او به سمت خودش می‌چرخد
دبیرکل حزب الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
حدود ۱۰ هزار نظامی خارجی در طول جنگ اوکراین کشته شده‌اند
دولت غزه: طوفان جان ۱۱ فلسطینی را گرفت و ۴ میلیون دلار خسارت وارد کرد
اردوغان پس از دیدار با پوتین: «صلح دور نیست»
درگیری‌های مرزی اسرائیل و لبنان در آستانه تحول نظامی گسترده
اودسا پس از حمله روسیه با خاموشی گسترده مواجه شد
مصر به دلیل اختلافات درباره غزه، دیدار با نتانیاهو را به تعویق انداخت
کیم جونگ اون، به سربازان کشته شده در جنگ اوکراین لقب «قهرمان» اعطا کرد
صدای عدالتخواهی ایران در عشق آباد
سازمان ملل: رژیم صهیونیستی امسال بیش از هزار فلسطینی را در کرانه باختری آواره کرده است
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
ادعای مانیل درباره حمله گارد ساحلی چین به ماهیگیران فیلیپینی
ایالت کالیفرنیا از دولت ترامپ به دلیل لغو کمک‌های مالی حمل و نقل شکایت کرد
آمریکا محموله نظامی از چین به مقصد ایران را در اقیانوس هند توقیف کرد
آمریکا قطعنامه سازمان ملل در حمایت از حقوق فلسطینیان را محکوم کرد
حمله ارتش صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری و غزه
آمریکا حکم توقیف نفتکش در سواحل ونزوئلا را علنی کرد
آمریکا و ونزوئلا؛ تدارک برای جنگ یا نمایش قدرت؟
غزه؛ ویرانی، سوء‌تغذیه و سرما در سومین زمستان جنگ
اتحادیه اروپا دارایی‌های روسیه را به طور نامحدود مسدود می‌کند
۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از اسرائیل در بودجه ۲۰۲۶ آمریکا
دیدار پوتین و رئیس‌جمهور عراق در عشق‌آباد
تلاش آمریکا، اروپا و اوکراین برای رسیدن به موضع مشترک در طرح صلح
مقام صهیونیست: ترکیه دشمن اسرائیل است
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند
جلسه هیئت اوکراینی با مشاوران امنیت ملی آمریکا و اروپا
وزرای خارجه کشور‌های عربی-اسلامی حمله رژیم صهیونیستی به مقر آنروا را محکوم کردند
واکنش حماس به تصمیم اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک جدید