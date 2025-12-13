باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود قرار بود درباره اقتصاد صحبت کند. اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و دشمن قدیمیاش «جو بایدن» را مجددا هدف قرار داد. او گفت: «کدام بهتر است؟ جو خوابآلود یا جو کلاهبردار؟ معمولا جو کلاهبردار برنده میشود. من تعجب میکنم. چون به نظر من او خوابآلود است».
رئیس جمهور آمریکا و هوادارانش که از خوابآلودگی بایدن خوشحال بودند، ظاهراً از یک طنز غنی بیخبر هستند: اینکه خود ترامپ اخیراً در جلسات مختلفی در حال چرت زدن دیده شده است.
ترامپ در هر فرصتی تلاش میکند تا رقیب دموکرات خود را تخریب کرده و او را به افزایش تورم و مهاجرت غیرقانونی متهم میکند. با این حال، ترامپ در ماههای اخیر با همان مشکلات دست و پنجه نرم میکند.
کرت باردلا، تحلیلگر سیاسی در این خصوص گفت: «دشوار است که شباهتها را چه از نظر سن و چه از نظر چگونگی بروز آن و قطعاً از نظر وضعیت اقتصاد نبینیم. ترامپ در نقشی که جو بایدن مجبور به ایفای آن بود، بازی میکند».
جو بایدن در طول چهار سال ریاست جمهوری با نگرانیهایی در مورد سلامت روانی و جسمی خود روبهرو بود و پس از عملکرد فاجعهبار در مناظره انتخاباتی که منجر به انصراف او شد، این نگرانیها به اوج خود رسید. در همین حال، دستیاران بایدن به دلیل تلاش برای پنهان کردن ضعف او از مردم و رسانهها محکوم شدند.
این موضوع برای ترامپ خوراک سیاسی مفیدی بوده است. او اخیراً در مورد بایدن گفت: «او همیشه میخوابد. در طول روز، در طول شب، در ساحل. من اهل خواب نیستم». اما خود ترامپ این روزها با ضعف و بیماری دست و پنجه نرم میکند. در ماه ژوئیه، کاخ سفید اعلام کرد که پس از مشاهده «تورم خفیف» در پاهای او، معاینه پزشکی انجام داده و مشخص شد که او به نوعی بیماری رایج در افراد مسن مبتلا است که باعث تجمع خون در رگها میشود.
عکسها همچنین کبودی پشت دست ترامپ را نشان میدادند که با آرایشی پوشیده شده بود که دقیقاً با رنگ پوست او مطابقت نداشت. این هفته او دست راستش را بانداژ کرده بود. روز پنجشنبه، کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت که اینها نتیجه «دست دادن مداوم» رئیس جمهور است. در همین حال، کاخ سفید اعلام کرده ترامپ در ماه اکتبر به عنوان بخشی از غربالگری پیشگیرانه، از قلب و شکم خود تصویربرداریامآرآی انجام داده و نتیجه «کاملاً طبیعی» بوده است.
اما شاید از همه جالبتر، ویدئوهای چرت زدن او باشد. در دفتر بیضی شکل و در جلسه کابینه، افتادگی پلکهای او قابل مشاهده بود، حتی در حالی که وزرای کابینه او را غرق در تعریف میکردند.
منتقدان میگویند که سخنرانیهای تکراری و بیربط ترامپ و پستهای شبکههای اجتماعی او، شواهد بیشتری از زوال شناختی وی هستند، زیرا اغلب از موضوعی به موضوع دیگر با عبارات عجیب و غریب و بیربط میپرند.
با گذشت دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، بررسیها احتمالاً تشدید خواهد شد. تحلیل اخیر نیویورک تایمز از برنامه ترامپ نشان داد که او در رویدادهای عمومی کمتری شرکت کرده و در داخل کشور بسیار کمتر از سال اول ریاست جمهوریاش سفر میکند.
منبع: گاردین