رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: ترکیب چربی‌ها، گرد و غبار و آلودگی‌های سطح جاده، با بارش باران، لایه‌ای بسیار لغزنده ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه شمال استان کرمان با اشاره به شرایط خاص محور‌های مواصلاتی پس از اولین بارش‌ها گفت: ترکیب چربی‌ها، گرد و غبار و آلودگی‌های سطح جاده، با بارش باران، لایه‌ای بسیار لغزنده ایجاد می‌کند که کنترل خودرو را برای رانندگان دشوار می‌سازد.

سرهنگ "معین‌الدینی" با تأکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، افزود: در چنین شرایطی، رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری رانندگی و از اقداماتی مانند ترمز‌های سریع یا تغییر مسیر و شتاب‌گیری ناگهانی پرهیز و با حفظ سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و توجه ویژه به عابران پیاده، اقدام به رانندگی نمایند.

