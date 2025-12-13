باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس ملی کاهش بلایای اندونزی روز شنبه اعلام کرد که با ادامه تلاش‌های امدادی در جزیره سوماترا، تعداد تلفات سیل و رانش زمین در اندونزی به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسیده است.

این آژانس اعلام کرد که تاکنون مرگ ۱۰۰۳ نفر تأیید شده است، در حالی که ۲۱۸ نفر پس از باران‌های شدید که باعث سیل گسترده و رانش زمین در دو هفته گذشته در شمال غربی این کشور شد، هنوز مفقود هستند.

آخرین آمار نشان دهنده افزایش شدید نسبت به برآورد‌های قبلی گزارش شده در اواخر نوامبر است، زمانی که مقامات اعلام کردند حداقل ۴۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

منبع: رویترز