مستند «عاتقه» به کارگردانی مسعود دهنوی به شانزدهمین جشنواره حقوق بشر اردن راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم مستند «عاتقه» اثر مسعود دهنوی، محصول بنیاد فرهنگی روایت فتح در ادامه اکران‌های ملی و بین‌المللی به شانزدهمین دوره جشنواره حقوق بشر Karama اردن راه پیدا کرد.

جشنواره ENTRETODOS رویدادی رقابتی برای فیلم‌های کوتاه است که به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی می‌پردازد.

مستند کوتاه «عاتقه» پیش از این در چهلمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران، هجدهمین جشنواره فیلم مستند «سینماحقیقت» شانزدهمین جشنواره فیلم مهاجران اسلوونی و دوازدهمین جشنواره فیلم مستند و تجربی ARKIPEL جاکارتا حضور داشته است و جوایز بهترین فیلم مستند کوتاه بیست و ششمین جشنواره فیلم لوکانیا ایتالیا و بهترین فیلم بخش فراصد جشنواره ۱۰۰ را کسب کرده است.

«عاتقه» اثر مسعود دهنوی و تولید مشترک ایران-لبنان است. این مستند روایت زندگی زنی است که در یک شهر کوچک مرزی لبنان به نام عیت الشعب زندگی می‌کند. مردم شهر بخاطر بمباران‌های فسفری و توپخانه‌ای شهر را تخلیه کرده‌اند، اما عاتقه که یک زن غیرنظامی است، خانه‌اش را ترک نکرده و در آن جا مانده تا به نیرو‌های مردمی روحیه بدهد و کمک کند.

منبع: مهر

برچسب ها: فیلم مستند ، جشنواره فیلم
