علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبه هیئت وزیران اظهار داشت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ این هیئت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ساعت کاری واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده است و ساعات کاری واحد‌های استانی از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

رفیع‌زاده با توجه به جبران ساعات کار موظفی کارکنان، اظهار داشت: بقیه ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و با دورکاری، جبران خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر الزامات مصرف انرژی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی به جز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند که تجهیزات گرمایشی و روشنایی را بر اساس ساعات اعلام‌شده، مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی، ممنوع است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: مدیران در دستگاه‌ها مکلفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ گفتن و ارائه خدمات به مردم، ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما