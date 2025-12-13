رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبه هیئت وزیران اظهار داشت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ این هیئت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ساعت کاری واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده است و ساعات کاری واحد‌های استانی از ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

رفیع‌زاده با توجه به جبران ساعات کار موظفی کارکنان، اظهار داشت: بقیه ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و با دورکاری، جبران خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر الزامات مصرف انرژی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی به جز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند که تجهیزات گرمایشی و روشنایی را بر اساس ساعات اعلام‌شده، مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی، ممنوع است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: مدیران در دستگاه‌ها مکلفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ گفتن و ارائه خدمات به مردم، ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: ساعت کاری ادارت ، سازمان اداری استخدامی
خبرهای مرتبط
رفیع‌زاده: ادارات کل متعدد استانی ذیل یک وزارتخانه، تجمیع می‌شوند
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است+ فیلم
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
شما که از بس کار کردین واسه مردم خودتون کشتین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
باید از اول آذر تا آخر بهمن باشه که هوا زود تاریک میشه و دیرم روشن میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بابا دست بردارید از این شُل کاریاتون، هوا سرده ادارات تعطیل ، هوا گرمه تعطیل، ابریه تعطیل ، بارون نمیاد تعطیل، اینقدر کارمندا و چاق کردین، همون ساعت کاریشون هم کار نمیکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Kuwait
ناشناس
۰۶:۴۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
با این وضعت کشور تا عید تعطیل کنید تا شاید دلار وسکه پایین بیاید .
هرچه ادارات باز باشد پول ملی بیشتر ارزش خود را از دست می دهد بخصوص بانک مرکزی رو تعطیل کنید حیف نونها.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۳۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
پس نیروهای شرکتی و پیمانکاری وخانوادهاشون براتون مهم نیست
۱
۲
پاسخ دادن
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند