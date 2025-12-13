باشگاه خبرنگاران جوان -در شانزدهمین جشنواره علامه حلی بیش از ۱۱ هزار اثر پژوهشی از سوی طلاب جوان و اساتید حوزه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در آیین اختتامیه این جشنواره، از بیش از ۹۰ اثر برگزیده در بخشهای مختلف قدر دانی شد.
پایانبخش شانزدهمین جشنواره علامه حلی (ره)، رونمایی از مجموعه آثار و مقالات منتشرنشده طلاب در جشنوارههای چهاردهم و پانزدهم بود؛ مجموعهای که بهعنوان گامی مؤثر در معرفی و بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی طلاب جوان، مورد توجه حاضران قرار گرفت.
جشنواره علامه حلی (ره) بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای پژوهشی حوزههای علمیه، هر ساله با هدف شناسایی، حمایت و تجلیل از استعدادهای برتر پژوهشی طلاب جوان برگزار میشود.
منبع:صدا و سیما