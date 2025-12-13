باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا خادمی پور گفت: عصر امروز شنبه ۲۲ آذر ماه، پیکر بی جان ۳ کودک با رده سنی ۷ تا ۹ سال که طبق گزارش برای شنا به استخر کشاورزی روستای «حسین آباد آخوند (از توابع شهرستان زرند) وارد شده بود ند با تلاش تیم‌های امدادی اعزامی خارج شد.

وی افزود: در سامانه اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) بیشترین مکان‌های ثبت شده منجر به غرق شدگی در سطح استان کرمان مربوط به استخر‌های کشاورزی، سد‌ها (به ویژه سد‌های خاکی) و مسیر رودخانه‌ها بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان به والدین توصیه‌ کرد: کودکان خود را هرگز تنها نگذارید و به یاد داشته باشید عمق استخر‌های کشاورزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ پس هرگز خود و کودکان به آن‌ها وارد نشوید.

وی بیان داشت: از شنا کردن در مکان‌هایی که مجهز به امکانات امدادی برای شنا کردن و تحت نظارت نجات غریق نیستند خودداری کنید.

خادمی پور تصریح کرد: در صورت نداشتن آشنایی با فنون نجات غریق و مواجهه با صحنه غرق شدگی فرد دیگر، هرگز به آب وارد نشوید و ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با شماره تلفن‌های امدادی (۱۲۵، ۱۱۵، ۱۱۲) تلاش کنید تا با ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات فرد غرق شده را از آب بیرون کشیده و به نزدیک‌ترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال دهید.

منبع: اورژانس کرمان