پویش ملی درختکاری با عنوان زیر سایه مادر با کاشت ۱۵۰۰ اصله نهال در منطقه نواران بخش مرکزی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پویش ملی درختکاری با عنوان زیر سایه مادر با مشارکت گروههای جهادی، بسیج، سمنها، مردم محلی ۱۵۰۰ اصله نهال تاغ، گز، شورگز و اسفناج وحشی در منطقه نواران قم کاشته شد.
این پویش بخشی از نهضت مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور است و با اجرای آن، عملیات کاشت ۳۰ هزار اصله نهال توسط انجمن نذر طبیعت وطن ما امروز و در این منطقه آغاز شد.
ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، ثبت یادگاری ماندگار از مهر مادرانه و مقابله با خیزش گرد و غبار و تولید ریزگرد به منظور توسعه بیابان زدایی را از اهداف این پویش است.
بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از بیابانهای استان قم در وضعیت بحرانی تولید ریزگرد قرار دارد و منطقه نواران یکی از کانونهای گرد و غباراستان قم است و افزایش پوشش گیاهی در این منطقه یک ضرورت زیستمحیطی محسوب میشود.