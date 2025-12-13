باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حیدری، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم، امروز در جلسه کمیته پشتیبانی رسانهای مساجد، با تأکید بر جایگاه ممتاز مسجد در منظومه فرهنگی و تمدنی اسلام، گفت: مسجد منشأ خیرات، برکات و کنشهای اجتماعی، فرهنگی و دینی در تاریخ اسلام بوده و امروز نیز باید به جایگاه اصیل خود بازگردد.
وی با اشاره به شرافت ذاتی مسجد، اظهار داشت: تعبیر «المساجدُ لِلّه» بیانگر آن است که مسجد حقیقتاً خانه خداست و عمران و آبادانی آن به دست مؤمنانی است که به خدا و آخرت ایمان دارند؛ از همین رو مسجد در سیره پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و حضرت ولیعصر(عج) محور رفتار، تصمیمسازی و تحولات اجتماعی بوده است.
مدیر ستاد کانونهای مساجد استان قم با اشاره به نقش تاریخی مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی نیز از دل مسجد شکل گرفت، اما در برهههایی به دلیل برخی سیاستها و تقویت نهادهای موازی، بخشی از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسجد به حاشیه رانده شد؛ موضوعی که امروز با نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب در حال اصلاح است.
حجتالاسلام حیدری با تشریح شکلگیری «قرارگاه ملی مسجد» گفت: این قرارگاه با محوریت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعت و با حضور نهادهای اصلی از جمله حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، بسیج. ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد و شورای سیاستگذاری فعالیت میکند و مأموریت آن، راهبری جامع امور مساجد در همه ساحتهاست.
وی ادامه داد: در این ساختار، حوزه علمیه مسئول تأمین امام جماعت، سازمان تبلیغات اسلامی متولی توانمندسازی ارکان مسجد، سازمان اوقاف مسئول زیرساخت و عمران، بسیج هماهنگکننده تشکلهای مسجدی و کانونهای فرهنگی هنری مساجد بازوی اصلی فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای مسجد هستند.
مدیر ستاد کانونهای مساجد با اشاره به تشکیل مراکز رسیدگی به امور مساجد در سراسر کشور تصریح کرد: امروز تمام امور مرتبط با مسجد، از امام جماعت و هیئتامنا تا برنامههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای، ذیل این مراکز ساماندهی میشود و نقش محوری امام جماعت بهعنوان مدیر طبیعی مسجد مورد تأکید قرار گرفته است.
وی درباره مأموریت کمیته پشتیبانی رسانهای مساجد گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی قرارگاه ملی مسجد، این کمیته مسئول پشتیبانی رسانهای از مساجد و برنامههای آنها، تولید، تقویت و انتشار اخبار، محتوا و محصولات رسانهای مساجد و کارگزاران آن در رسانه ملی، فضای مجازی، خبرگزاریها و مطبوعات است.
حجتالاسلام حیدری افزود: آموزش و توانمندسازی فعالان رسانهای مسجد، حمایت از تولیدات رسانهای و انعکاس فعالیتهای اثرگذار مسجدی از مهمترین اهداف این کمیته است که با حضور نمایندگان دستگاههای فرهنگی و رسانهای استانها دنبال میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات قرارگاه راهبری و کمیته پشتیبانی رسانهای خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسه نخست و دریافت دیدگاهها و پیشنهادها، پیشنویس طرح سالانه کمیته اصلاح و نسخه دوم آن آماده شده و در این جلسه درباره نحوه اجرای آن، بهویژه در مناسبتهایی چون دهه فجر و نیمه شعبان، بحث و تبادل نظر می شود.
مدیر ستاد کانونهای مساجد در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما ضریبدهی رسانهای به فعالیتهای نیک و جریانساز مساجد و تبدیل مسجد به کانون امید، هویت و روایتگری صحیح در سطح محلات و جامعه است.
این نشست با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی مهدیزاده مدیر رسیدگی به امور مساجد استان قم، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی شعبانزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حیدری مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مبینی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین علی حاج آخوند نماینده خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین علی اسماعیلیان معاون مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سرهنگ پاسدار حسین وجدانی معاون روابط عمومی سپاه استان قم و مسئول خبرگزاری بسیج استان قم، احمد شهبازی نماینده خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)، حمید اصغری سردبیر خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا، علی حسینی معاون جهاد دانشگاهی استان قم و فاطمه عسگری مدیر نمایندگی خبرگزاری شبستان استان قم برگزار شد.